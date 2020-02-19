Украина

С точностью до наоборот: в КИУ проанализировали невыполненные обещания Зеленского

Комитет избирателей Украины проанализировал заявления Владимира Зеленского, которые он сделал год назад. Ранее были названы причины скорого падения рейтинга президента.

Опубликованный в Facebook анализ КИА показал, что значительная часть озвученных идей Зеленского не реализована, а действия по некоторым направлениям оказались прямо противоположными.

1. «Обязательно будем привлекать профессионалов».

После избрания Зеленского президентом на некоторые государственные должности были назначены его друзья и знакомые: сценарист «Студии Квартал-95» Юрий Костюк стал заместителем председателя Офиса президента, совладелец «Студии Квартал-95» Иван Баканов — председателем СБУ, Сергей Сивохо — советником секретаря СНБО, были и другие назначения.

2. «Я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти „договоренности“, мне кажется, они не очень сложные, можно договориться».

Практическая реализация попытки добиться прекращения обстрелов и разведения войск оказалась значительно сложнее, чем было заявлено. Боевые действия фактически продолжаются, в том числе в районе Золотого, где недавно были разведены войска.

3. «У нас сегодня есть Минские договоренности, Которые не очень работают. Я бы хотел добавить еще несколько стран, может чуть переформатировать. Может, привлечь еще страны — западные».

В этом вопросе не удалось продвинуться, и состав участников Минского процесса остался таким же, как раньше.

4. «Есть же Минские договоренности, надо их корректировать, развивать».

Реализация заявления — в процессе выполнения. Однако пока изменений в тексте соглашений нет.

5. «Полная амнистия? Конечно же, никто на это не пойдет».

В декабре 2019 Зеленский заявил, что об амнистии боевиков можно будет говорить, когда на временно оккупированной территории будет безопасно. При этом он отмечает, что амнистия должна касаться лишь тех «людей, у которых нет крови на руках». В этом вопросе Зеленский достаточно последователен.

Ранее сообщалось, что Зеленского сравнили с Порошенко.

Фото: 112 Украина

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