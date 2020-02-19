- 20:05 С точностью до наоборот: в КИУ проанализировали невыполненные обещания Зеленского
- 20:02 Магическая дата 20.02.2020: как себя вести и что делать в этот день
- 19:43 В Украине появляется мода на благотворительность — исследование
- 19:37 Шелковое платье и пиджак: назван самый модный стиль весенней одежды
- 19:35 На проспекте Шухевича в Киеве образовалась огромная пробка из-за аварии: эксклюзивные фото с места ЧП
- 19:31 Арт-проект о Чернобыле и выставка Ройтбурда «Життя на столі»: куда пойти в Киеве в выходные
- 19:28 Эвакуированные из Уханя украинцы здоровы, но согласны на карантин
- 19:22 Версию о причастности задержанных по делу Шеремета проверяли и раньше, но доказательств не нашли, — Луценко
- 19:07 Новые тренды в маникюре: эффект брызг и отпечатка
- 19:02 «Тоттенхэм» — «Лейпциг»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 18:55 «Шахтер» – «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 18:54 Шпионил за украинскими военными: СБУ задержала бывшего милиционера из Луганска
С точностью до наоборот: в КИУ проанализировали невыполненные обещания Зеленского
Комитет избирателей Украины проанализировал заявления Владимира Зеленского, которые он сделал год назад. Ранее были названы причины скорого падения рейтинга президента.
Опубликованный в Facebook анализ КИА показал, что значительная часть озвученных идей Зеленского не реализована, а действия по некоторым направлениям оказались прямо противоположными.
1. «Обязательно будем привлекать профессионалов».
После избрания Зеленского президентом на некоторые государственные должности были назначены его друзья и знакомые: сценарист «Студии Квартал-95» Юрий Костюк стал заместителем председателя Офиса президента, совладелец «Студии Квартал-95» Иван Баканов — председателем СБУ, Сергей Сивохо — советником секретаря СНБО, были и другие назначения.
2. «Я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти „договоренности“, мне кажется, они не очень сложные, можно договориться».
Практическая реализация попытки добиться прекращения обстрелов и разведения войск оказалась значительно сложнее, чем было заявлено. Боевые действия фактически продолжаются, в том числе в районе Золотого, где недавно были разведены войска.
3. «У нас сегодня есть Минские договоренности, Которые не очень работают. Я бы хотел добавить еще несколько стран, может чуть переформатировать. Может, привлечь еще страны — западные».
В этом вопросе не удалось продвинуться, и состав участников Минского процесса остался таким же, как раньше.
4. «Есть же Минские договоренности, надо их корректировать, развивать».
Реализация заявления — в процессе выполнения. Однако пока изменений в тексте соглашений нет.
5. «Полная амнистия? Конечно же, никто на это не пойдет».
В декабре 2019 Зеленский заявил, что об амнистии боевиков можно будет говорить, когда на временно оккупированной территории будет безопасно. При этом он отмечает, что амнистия должна касаться лишь тех «людей, у которых нет крови на руках». В этом вопросе Зеленский достаточно последователен.
Ранее сообщалось, что Зеленского сравнили с Порошенко.
Фото: 112 Украина
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»