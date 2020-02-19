Украина

Обострение на Донбассе: министр обороны заявил о потере наблюдательного пункта

Министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил потерю украинскими военными наблюдательного пункта на линии соприкосновения во время атаки боевиков 18 февраля. Об этом он заявил журналистам после заседания Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«По нашей информации, …его временно оставили, а позиции вообще, наши, остались неизменными. То есть этот… пункт был впереди, так сказать, всех основных наших позиций», — сказал Загороднюк.

Вернуть утраченную позицию пока не удается — там осталось большое количество неразорвавшихся снарядов и мин.

Министр также отметил, что разведчики успели предупредить военных о готовящейся атаке, поэтому их реакция была правильной и адекватной.

«Мы знали о скоплении техники и потому подготовились, поэтому сохранили ту позицию с безопасностью, которая сейчас есть», — заверил глава Министерства обороны.

В настоящее время на месте событий находится начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Напомним, утром 18 февраля утром российские военные и боевики атаковали позиции подразделений Операции Объединенных сил неподалеку от населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Один украинский военнослужащий погиб, еще шестеро получили ранения и контузии. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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