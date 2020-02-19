Общество и люди

Эвакуация украинцев из Китая: на борт самолета не пустили четырех человек

Эвакуация украинцев из эпицентра распространения коронавируса — китайского Уханя — проходит в штатном режиме. Самолет уже находится в воздухе.

«На борт допущены люди без симптомов ОРЗ», — заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его информации, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не были допущены 4 человека, из которых трое украинцев и одна иностранка.

После этого собственный осмотр провели украинские медики.

Всего на борт поднялись 73 человека.

«Среди эвакуированных — семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наша обязанность — забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинскими гражданами», — подчеркнул заместитель министра.

Напомним, ранее жители сразу нескольких регионов Украины вышли на стихийные акции протеста после слухов о направлении к ним на карантин украинцев из Китая.

Фото правительственный портал

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