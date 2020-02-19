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Украина

"Они над нами издеваются": боевики "ЛНР" рассчитались с Украиной за воду 58 тоннами мелких монет

22:16 19 февраля 2020 289
«Они над нами издеваются»: боевики «ЛНР» рассчитались с Украиной за воду 58 тоннами мелких монет
Инф. «ФАКТОВ»

Боевики самопровозглашенной «ЛНР» начали рассчитываться за потребленную воду украинскими копейками. Об этом hromadske сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

По его словам, согласно достигнутой ранее договоренности, деньги привозят на мост в городе Счастье, куда в сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и забирает деньги.

Однако раньше «ЛНР» рассчитывалась гривнями, а теперь перешла на копейки.

«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост», — рассказал заместитель директора водоканала.

По его мнению, таким образом над ними издеваются.

В конце года в связи с задолженностью в Луганской области были отключены семь насосных станций. В результате без централизованного водоснабжения остались около 46 тысяч абонентов, в т. ч. из Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

Напомним, в ОРЛО освободили семьи погибших боевиков от уплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом тарифы на услуги ЖКХ на оккупированной части Луганской области, как и в оккупированной части Донецкой области, с 1 сентября 2019 года повысились.

Повышение тарифов вызвало бурное негодование у населения. Так как даже довоенные тарифы, которые главари «республик» искусственно удерживали в течение пяти лет, многим жителям ОРДЛО были не по карману.

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