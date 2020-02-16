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Происшествия

В Николаеве ночью взорвали банкомат "Приватбанка": стало известно, сколько похитили налетчики (фото)

13:10 16 февраля 2020 329
банк
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

16 февраля в Николаеве на улице Космонавтов было ограблено отделение «Приватбанка». Случилось ограбление около трех часов ночи.

ограбление

Как сообщает местное издание «Новости-N», ставшая свидетелем взлома женщина видела двух мужчин в темной одежде. Они вошли в отделение «Приватбанка» и спустя несколько минут вышли, а после поспешно скрылись с места событий.

ограбление

В ограбленное отделение вызвали полицейских. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, преступники отжали окно, проникли внутрь, взорвали банкомат и похитили более 250 тысяч гривен. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

ограбление

Полиция расследует случай как кражу в крупных размерах (ст. 185 УК Украины). Если виновных найдут, им может грозить до восьми лет лишения свободы.

Свидетелей преступления или тех, кто владеет полезной для расследования информацией, просят обратиться в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А, или позвонить (0512) 64−95−99, 53−18−53, 102.

Напомним, ранее банда «охотников за банкоматами» отличилась в Харькове. Преступников интересовали банкоматы на фасадах зданий, использовалось самодельное взрывное устройство.

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