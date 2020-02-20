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Ушла на вольные хлеба: дочь Спилберга решила стать порнозвездой (фото)
23-летняя Микаэла Джордж Спилберг, дочь оскароносного кинорежиссера Стивена Спилберга, с которым мечтают работать многие звезды Голливуда, приняла решение начать карьеру в порноиндустрии, в жанре соло. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на таблоид The Sun.
По словам девушки, она устала оттого, что ей говорят о ненависти к своему телу. «И я также устала от ежедневной работы, которая меня не удовлетворяет», — заявила Микаэла.
При этом Микаэла заявила, что, снимаясь в порно, она чувствует, что может удовлетворить других людей.
«Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной», — отметила она и выразила надежду, что новая работа поможет стать финансово независимой от родителей.
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля. Она также разместила серию видеороликов собственного производства на сайте PornHub. Однако затем решила временно удалить их, до тех пор пока не будет одобрена ее заявка на получение лицензии секс-работника в штате Теннесси.
Дочь кинорежиссера также сообщила о карьере родителям.
При этом родители, по ее словам, не расстроились ее решением о новой работе, а скорее были заинтригованы. Она уверена, что если они увидят ее успехи, то скажут: «Мы на самом деле вырастили очень уверенную в себе юную леди».
Издание напоминает, что Микаэла Джордж Спилберг является младшим ребенком из семи детей Стивена Спилберга. Она была удочерена кинорежиссером и его второй женой Кейт Кэпшоу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, Стивен Спилберг принял решение возглавить работу над пятой частью одного из самых успешных своих проектов — фильме о приключениях исследователя Индианы Джонса.
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