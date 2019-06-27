Дети — это маленькие тираны и диктаторы, — Том Хэнкс

Интервью со звездой

20 июня в мировой прокат вышел американский полнометражный мультфильм «История игрушек-4». Он тут же уверенно захватил лидерство в списке самых кассовых фильмов недели и собрал после первого уик-энда 238 миллионов долларов! Такие темпы дают основания руководству компании Walt Disney рассчитывать на то, что мультик в итоге преодолеет планку в миллиард долларов. Из предыдущих частей это удалось только «Истории игрушек-3». В 2010 году она собрала в мировом прокате 1 миллиард 67 миллионов долларов. Напомним, первая часть появилась в 1995 году, почти четверть века назад. Многие маленькие зрители, посмотревшие ее тогда, уже выросли и завели собственных детей. Подобные истории случаются нечасто. Возможно, у кого-то до сих пор где-то валяются игрушки-герои этого мультфильма — ковбой Вуди, астрорейнджер Базз, Картофельная Голова и другие. И сегодняшние маленькие зрители будут удивлены, узнав, что их папы и мамы когда-то играли игрушками из нового мультика. Во всех четырех частях в оригинальной англоязычной версии Вуди говорит голосом знаменитого актера Тома Хэнкса. Базза озвучивал Тим Аллен. Вуди и Базз — друзья на экране, а Том и Тим — в реальной жизни. О том, как «История игрушек» повлияла на его жизнь, отношения с родными детьми, а также о том, как проходили съемки четвертой части, обладатель двух «Оскаров» Том Хэнкс рассказал в откровенном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«Когда заканчивается работа над фильмом, наступает чувство опустошения»

— Том, говорят, что «История игрушек-4» — последняя часть. Продолжения не будет.

— Уверяю вас, они так говорят после каждой серии. А потом появляются в один прекрасный день и спрашивают: «Э-э-э, Том, знаешь, кажется, мы решили снимать продолжение. Мы еще не уверены, но хотели бы знать, так, на всякий случай, ты с нами?»

— И что вы отвечаете?

— Всегда говорю «да». А как же иначе! Вуди стал для меня родным. Разве только для меня? Для всей моей семьи. Мои дети, а у меня их четверо, фактически выросли на «Истории игрушек». Конечно, я соглашусь, если лет через 10 мне предложат снова озвучить Шерифа Вуди. А если говорить о четвертой части, то последний день работы в студии был очень волнующим. Я произнес в микрофон свою реплику. И наступила полная тишина. Потом раздался голос звукооператора. Он поблагодарил всех за работу. Я с недоумением спросил: «Мы закончили?». Он ответил: «Да, Том». «Неужели это была последняя реплика?» — поинтересовался я. «Последняя, Том», — подтвердил он.

Знаете, в это трудно поверить. Всегда, когда заканчивается работа над фильмом. Это ведь на какое-то время становится для тебя рутиной. Утром просыпаешься, завтракаешь, едешь на студию, снимаешься или озвучиваешь роль, проводишь там практически весь день. Вечером возвращаешься домой, ужинаешь… И так много дней подряд. Обычная работа. Как у большинства. А потом вдруг бац — и последний день! И ты уже больше не тот, чьей жизнью жил последние несколько недель или месяцев. Всегда наступает чувство опустошения. Похоже на грусть, которую испытываешь, когда прощаешься с близким человеком.

Том Хэнкс и Рита Уилсон на премьере «Истории игрушек-4». Рита — вторая жена популярного актера. Они живут в браке более 30 лет

— Скажите, а чем вы любите заниматься, когда не снимаетесь? Говорят, читаете книги по истории. Это правда?

— Я люблю историю. Мне нравится ее изучать. Считаю, мне крупно повезло в жизни, потому что моя профессия дает уникальную возможность учить историю параллельно с работой. И это не только книги. Одно дело прочитать о чем-то, совсем другое — прочитать, а потом побывать в тех местах, где происходили описанные события.

— Значит, голливудская жизнь дала вам возможность лучше изучить наш мир?

— В точку! Съемки в разного жанра картинах позволили мне постоянно обогащать мои знания не только по истории. Это познание искусства, политики, географии. И я всегда буду благодарен за это своей профессии.

Кадр из фильма «Код да Винчи». Хэнкс сыграл профессора Роберта Лэнгдона еще в двух картинах — «Ангелы и демоны» и «Инферно». В «Коде да Винчи» его партнершей была звезда французского кино Одри Тоту

— А ваши фильмы делают других умнее? Как вам кажется?

— Очень на это надеюсь. Мне бы хотелось в это верить.

— У вас такая успешная и продолжительная карьера в кино. Какой совет вы бы дали начинающим актерам?

— Играйте при любой возможности. Используйте каждый шанс. Не отказывайтесь от роли, даже если вам предлагают нацепить костюм утенка и развлекать посетителей торгового центра.

— Вы всегда выглядите счастливым. На самом деле таким себя ощущаете или это притворство?

— Это правда. Быть счастливым — выбор, который дан каждому. И только от нас зависит, принять этот выбор или отвергнуть. Можно позитивно относиться ко всему, что происходит в течение дня. И тогда вам будет сопутствовать успех. А можно искать во всем негатив и ежедневно страдать. Выбор за вами. Много лет назад я сыграл Форреста Гампа…

— Мне очень нравится этот фильм. Он заряжает позитивными эмоциями…

— Совершенно верно. Почему Форрест был счастлив? Вовсе не потому, что у него очень низкий IQ. Однажды мать сказала ему: «Глупый тот, кто делает глупости». Он запомнил эти слова. И жил, следуя исключительно здравому смыслу. Думаю, все мы хотели бы жить так же.

Фильм «Форрест Гамп» получил 38 наград по всему миру, включая 6 премий «Оскар»

— Вернусь к вопросу о книгах. Так вы любите читать?

— Очень люблю. Мне порой кажется, что книга — самое мощное оружие во Вселенной. Книга может изменить жизнь. Она может убить. Книга способна побудить людей сделать нашу жизнь лучше. А может развязать войну. В любом случае, к книгам нельзя относиться снисходительно. Каждую из них нужно оценивать критически, используя собственный опыт. Читайте только хорошие книги. А плохие используйте в качестве подставки под ножки кровати или другой мебели.

«Меня очень легко обвести вокруг пальца»

— Наслышана о вашей дружбе со Стивеном Спилбергом. Такие отношения облегчают работу с ним или, наоборот, делают сложнее?

— Со Стивеном мы действительно дружим много лет, но на съемочной площадке он мой босс. Помогает в работе над фильмом не дружба с режиссером, а взаимопонимание. Согласие по различным вопросам. Наличие общих идей. Скажу, что со Спилбергом работать довольно легко. Но никому не советую явиться на съемочную площадку, не выучив свой текст! Он этого не любит. Лучше хорошенько подготовиться.

— В фильме «Капитан Филлипс» ваш герой, рискуя жизнью, ведет переговоры с сомалийскими пиратами, которые захватили его судно вместе со всей командой. А в реальной жизни вы умеете вести переговоры?

— Я ужасный переговорщик. Меня очень легко обвести вокруг пальца. Даже в магазине не могу договориться о скидке, хотя она мне положена. Вот почему играть Филлипса было невероятно сложно для меня. Прежде всего нужно было справиться с собственными сомнениями.

— Но вы же воспитали четверых детей! Неужели так и не научились договариваться с ними?

— Вы с ума сошли! Договариваться с детьми?! Они же маленькие тираны и диктаторы. Утром просыпаются и весь день проводят, выдвигая все новые и новые требования. Передышка наступает только, когда они наконец засыпают.

У Тома Хэнкса четверо детей. Они уже все взрослые

— Вашим детям тяжело было расти с фамилией Хэнкс?

— Думаю, они прекрасно справились с этим. Дети уже взрослые, а когда были маленькими, им доставляло удовольствие каждый день видеть отца с разной прической или сегодня с бородой, а завтра — без нее. Конечно, были и минусы. Знаю, что в школе их порой дразнили. Такое случается с детьми актеров. Но были и плюсы. Мы много путешествовали. Они увидели весь мир, и это помогло их обучению. Согласитесь, не такая уж и плохая жизнь была у моих детей.

— Неужели это возможно — вести нормальную жизнь, когда постоянно находишься под прицелом фото- и телеобъективов?

— Это возможно только дома. Когда я закрываю за собой дверь, вернувшись с работы, то перестаю быть актером Томом Хэнксом. Сразу становлюсь глупым папашей, выслушивающим требования своих деток. Во всяком случае, так было, пока они не выросли. И я был хорошим или плохим папочкой в зависимости от того, удовлетворял их желания или нет.

«Озвучивая Вуди, я произнес „народ!“ не менее 8 миллиардов раз с разными интонациями. Это слово приклеилось ко мне»

— Какая из сыгранных вами ролей наиболее соответствует вашим отношениям с детьми?

— Какой непростой вопрос! Все равно, как если бы вы спросили меня, кого из моих детей я люблю больше. Возможно, ответ покажется вам неожиданным, но это роль в фильме «Тернер и Хуч» (комедийный детектив 1989 года, в котором Хэнкс сыграл помешанного на чистоте и порядке полицейского, вынужденного взять домой бордосского дога. — Ред.). У моего героя все идет не так с того самого момента, как у него появляется собака. Этот пес живет по своим правилам и отказывается подчиняться хозяину. Иногда хочется его поколотить, придушить. Но между ними устанавливается невероятная эмоциональная связь.

— Как вы думаете, почему «История игрушек» так нравится зрителям? Что в этих мультфильмах такого особенного?

— Мне кажется, создателям «Истории игрушек» удалось очень точно показать, что значат для детей игрушки в реальной жизни. У каждого ребенка есть любимая игрушка. Она была у меня, была у вас, я в этом уверен. Только игрушка никогда не подведет и не предаст ребенка. Он так думает, так чувствует. Даже родители порой подводят: позже всех заберут из школы, забудут про футбольный или бейсбольный матч, опоздают на представление, отругают, не разобравшись в ситуации. Даже Санта-Клаус подводит: не тот подарок положит под рождественскую елку. И любимая собака подводит: испортит ковер или диван, если не вовремя выведешь ее гулять. Любимая игрушка — никогда! Дети обладают неограниченной властью над своими игрушками.

Роль ковбоя Вуди Том Хэнкс считает своим счастливым талисманом

— Но и игрушки имеют власть над детьми, — продолжает Том Хэнкс. — Только любимая игрушка может утешить, если тебя обидели или наказали. Только любимая игрушка поможет заснуть. Она — лучший друг ребенка. И в каком-то смысле порой заменяет ему родителей. Если помните, в первой части хозяина ковбоя Вуди зовут Энди. У мальчика нет отца. А Вуди когда-то был игрушкой отца. Поэтому я, то есть Шериф Вуди, — единственное, что напоминает Энди о папе. Мы не выпячивали это. Многие зрители, особенно, дети, думаю, даже не запомнили этот момент. Но это так. Именно поэтому Энди берет Вуди с собой, когда поступает в университет. В мультфильме мы все показываем от лица игрушек. И это еще один секрет успеха. Признайтесь, ведь нам всегда в детстве хотелось узнать, что думают наши игрушки о нас, наших родителях и друзьях. Мы сами придумывали за них это. А мультфильм дает ответы на все или почти все наши вопросы.

— Какими были ваши эмоции, когда впервые прочитали сценарий четвертой части?

— Ха-ха-ха! Вы меня сейчас очень рассмешили. Сценарий? Ни я, ни мои коллеги, озвучившие других героев, не видели никакого сценария. Студия Pixar давно уже изменила методы работы над мультфильмами. Классический сценарий у нас был только, когда работали над первой частью «Истории игрушек». А потом все стало иначе. Нам, актерам, присылают накануне работы в студии лишь отдельные реплики. То есть я знаю только свой текст. Мне совершенно неизвестно, какие реплики будут у партнеров. Я приезжаю в студию, захожу в аппаратную, надеваю наушники и смотрю на экран. И только тогда вижу, что происходит в той или иной сцене. У меня расписан точный хронометраж. Я знаю, когда должен произнести каждую реплику. Это сложная работа. К концу дня у меня болела грудная клетка. Я сначала не мог понять, почему. Потом дошло — так волновался, что напирал грудью на пюпитр с текстом.

— А запись каждого такого эпизода окончательная?

— Конечно, нет. Тебя записывают. Потом твои реплики микшируют с репликами других актеров. Затем это сводится вместе с музыкой, звуковым сопровождением. Режиссер все это просматривает. И если ему не нравится интонация, с которой ты произнес хотя бы одно слово, эпизод переписывается заново. Порой меня вызывали в студию для перезаписи спустя шесть месяцев! А бывало, что у режиссера возникали новые идеи. Тогда работа затягивалась. Вы знали, что снимать «Историю игрушек-4» начали еще в 2014 году? Нет? Так вот, я вам это говорю. Мы работали над мультфильмом на протяжении почти пяти лет. Вообще, процесс можно сравнить с военной операцией, когда солдаты знакомы с территорией, на которой она выполняется, но не знают конкретного маршрута.

— У каждого любимого зрителями персонажа есть какая-нибудь фраза, которая становится его визитной карточкой.

— О, у Вуди это не фраза, а слово. Озвучивая его в четырех частях, я произнес «народ!» не менее 8 миллиардов раз с разными интонациями. Это слово приклеилось ко мне. Я, не замечая, произношу его часто дома. И всякий раз это вызывает смех у моих близких.

— Тим Аллен, или Базз. В первой части вы были соперниками, которые затем подружились. Я говорю сейчас о ваших героях. А какие у вас отношения с Тимом в реальной жизни?

— Дружба Вуди и Базза и нас с Тимом сделала друзьями. После второй части мы стали регулярно обедать вместе. Делаем это примерно раз в три месяца или даже чаще. Никакого алкоголя! (Смеется.) Мы сидим и разговариваем по три-четыре часа о делах семейных, новых ролях, происходящих событиях. Мне на самом деле интересно, что думает Тим. А ему важно знать, что думаю я по тому или иному вопросу.

— Какое значение для вас имеет «История игрушек» и ваша роль в этом мультфильме?

— Я уже говорил, что он помог мне понять моих детей. Благодарен Вуди только за то, что дети, полюбив его, порой относились ко мне как к этому игрушечному ковбою. Это дорогого стоит. Совсем недавно мы отправились все в Диснейленд. Завершающим этапом там является пароходик Марка Твена. На нем танцуют и поют все любимые диснеевские герои: Красавица Белль, Микки Маус, Капитан Крюк и Питер Пен, Мулан, все-все-все. И вот моя дочь Элизабет, которой уже 36 лет, вдруг начинает плакать! Я спрашиваю: «Что случилось?» А она говорит: «Папа, посмотри туда, на корму». Я смотрю и вижу там Вуди и Базза. Лиз говорит: «Папа, понимаешь? Ты теперь всегда будешь танцевать на этом пароходике. Всегда! Во всяком случае, до тех пор, пока существует Диснейленд…» Я сначала подумал, что это круто. Потом, когда мы уже вернулись домой, снова вспомнил танцующих Вуди и Базза. И я сказал себе: «Народ! Это же как талисман!» Талисман, который дала нам четверть века назад «История игрушек». И все эти годы он приносил мне и моим близким удачу.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Том Хэнкс вошел в топ-25 рейтинга самых любимых британцами персон.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jenny Davis/The Interview People)



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