- 02:51 Десятки тысяч: Загороднюк назвали количество российских военных на оккупированном Донбассе
- 02:37 Ушла на вольные хлеба: дочь Спилберга решила стать порнозвездой
- 01:57 В Германии неизвестные расстреляли посетителей двух кальянных: убиты восемь человек
- 01:31 Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане под домашний арест
- 00:49 Дубинского поймали на лицемерии по поводу украинцев, прибывших из охваченного коронавирусом Китая
- 00:10 Не захотела оставлять друга Мишу: украинка не смогла эвакуироваться из Китая из-за любимой собаки
- 00:06 «Аталанта» с Малиновским разгромила «Валенсию»: видеообзор матча Лиги чемпионов
- 00:00 «Тоттенхэм» с лысым Моуриньо проиграл дома «Лейпцигу»: видеообзор матча Лиги чемпионов
- 19.02 23:25 Украина может повысить свой статус в НАТО: Загороднюк рассказал о главном условии Альянса
- 19.02 23:08 «В школе все в шоке от этого ЧП»: в Одессе медики борются за жизнь тяжело травмированного ребенка
- 19.02 22:43 В Киеве налетчики отобрали у мужчины сумку с валютой на 2 миллиона гривен, — СМИ
- 19.02 22:19 Очень вкусные творожные пончики: легкий рецепт
Десятки тысяч: Загороднюк назвали количество российских военных на оккупированном Донбассе
На Донбассе, куда Россия за год отправила четыре тысячи тонн боеприпасов, находится более 25 тыс. российских военных, но эта цифра постоянно меняется.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в комментарии журналистам после закрытого заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
На вопрос, какая сегодня численность российских войск на востоке Украины, Загороднюк ответил: «Это изменяемая ситуация … Мы видим, что более 25 тысяч, точно».
Кроме того, он добавил, что Украина знает все о планах России по наращиванию военных сил.
«Мы знаем о планах России по наращиванию и, вообще, по развитию своих способностей в европейской части Российской Федерации. Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной для нас информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил», — пояснил министр.
Напомним, что 18 февраля в 5 утра российская гибридная армия атаковала украинские опорные пункты в районе Золотого, до сих пор идет непрерывный тяжелый бой. Штаб ООС сообщил, что вооруженные формирования России атаковали позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. По его данным, ВСУ уже понесли потери. В результате боя вблизи Золотого погиб один украинский воин, четверо получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по словам Загороднюка, в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями. Но для этого нужно выполнить условия, которые Альянс ставит перед нашей страной.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.