Десятки тысяч: Загороднюк назвали количество российских военных на оккупированном Донбассе

Украина

На Донбассе, куда Россия за год отправила четыре тысячи тонн боеприпасов, находится более 25 тыс. российских военных, но эта цифра постоянно меняется.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в комментарии журналистам после закрытого заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

На вопрос, какая сегодня численность российских войск на востоке Украины, Загороднюк ответил: «Это изменяемая ситуация … Мы видим, что более 25 тысяч, точно».

Кроме того, он добавил, что Украина знает все о планах России по наращиванию военных сил.

«Мы знаем о планах России по наращиванию и, вообще, по развитию своих способностей в европейской части Российской Федерации. Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной для нас информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил», — пояснил министр.

Напомним, что 18 февраля в 5 утра российская гибридная армия атаковала украинские опорные пункты в районе Золотого, до сих пор идет непрерывный тяжелый бой. Штаб ООС сообщил, что вооруженные формирования России атаковали позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. По его данным, ВСУ уже понесли потери. В результате боя вблизи Золотого погиб один украинский воин, четверо получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по словам Загороднюка, в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями. Но для этого нужно выполнить условия, которые Альянс ставит перед нашей страной.

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