Украина

За год Россия отправила на Донбасс четыре тысячи тонн боеприпасов: в ООН раскрыли детали

Россия, только в 2019 году поставившая на оккупированные территории Донбасса более 4 000 тонн оружия и боеприпасов, ведет на территории Украины войну. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, рассказав и о попытке прорыва линии обороны ВСУ в Луганской области 18 февраля.

«Мы считаем, что Минские соглашения должны выполняться, в том числе и Российской Федерацией, которая так настойчиво отмежевывается от них. Следовательно, где мы находимся сегодня? Похоже, что ответ был дан в 6:00 по местному времени, когда наши позиции были атакованы», — заявил Сергей Кислица и добавил, что при полном игнорировании договоренностей, достигнутых в Париже в декабре 2019 года лидерами Украины, России, Франции и Германии, за последние два месяца позиции ВСУ на Донбассе были обстреляны более 400 раз.

«С начала этого года 13 украинских военнослужащих были убиты и почти 60 ранены. Кто-нибудь может назвать это замороженным конфликтом? Или, возможно, конфликтом низкой интенсивности? Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе. Полномасштабная война, которую ведут российские войска и ее наемники, с оружием и боеприпасами, поставляемыми Российской Федерацией», — отметил он.

По словам Сергея Кислицы, РФ продолжает снабжать свои оккупационные силы оружием и наемниками. Да так, что они теперь «затмевают многие европейские армии» — около 500 танков, около 1000 боевых бронированных машин, почти 130 РСЗО, почти 800 артиллерийских систем. «Только в прошлом году Российская Федерация отправила на оккупированные территории Донбасса более 4 000 тонн оружия и боеприпасов», — добавил замминистра иностранных дел России.

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Как передает «Интефакс-Украина», во время заседания Совбеза постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию немедленно прекратить практику отправления «гуманитарных конвоев» и «сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак на брифинге подтвердил гибель украинского военного и сообщил, что в ходе нападения четыре боевика были ликвидированы, еще шесть — ранены, после чего противник запросил режим тишины.

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