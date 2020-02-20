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Украина

Эвакуация украинцев из Китая: стало известно время прилета самолета в Украину

7:11 20 февраля 2020 37
Эвакуация украинцев из Китая: стало известно время прилета самолета в Украину
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет авиакомпании SkyUp, который должен доставить в Украину 49 украинцев из охваченного эпидемией коронавирусом китайского Уханя, приземлится в аэропорту «Борисполь» ориентировочно в 7:45 20 февраля. Напомним, «ФАКТЫ» рассказали трогательную историю украинки, которая не смогла покинуть Ухань из-за домашнего любимца.

В настоящее время самолет находится над Черным морем, свидетельствуют данные портала flightradar24.com.

После вылета из Уханя он совершил промежуточную посадку в Алматы, где высадил двух пассажиров и заменил экипаж.

В ГСЧС заявляют, что для перевозки прибывающих в Украину граждан подготовлены семь автобусов.

В месте их размещения (его все еще не называют) создадут двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

«К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников — 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины», — сообщили в ГСЧС.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на борт самолета были допущены только люди без симптомов ОРЗ, — всего 73 человека. При этом на этапе осмотра китайскими медиками на борт не были допущены 4 человека, из которых трое украинцев и одна иностранка.

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