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Эвакуация украинцев из Китая: стало известно время прилета самолета в Украину
Самолет авиакомпании SkyUp, который должен доставить в Украину 49 украинцев из охваченного эпидемией коронавирусом китайского Уханя, приземлится в аэропорту «Борисполь» ориентировочно в 7:45 20 февраля. Напомним, «ФАКТЫ» рассказали трогательную историю украинки, которая не смогла покинуть Ухань из-за домашнего любимца.
В настоящее время самолет находится над Черным морем, свидетельствуют данные портала flightradar24.com.
После вылета из Уханя он совершил промежуточную посадку в Алматы, где высадил двух пассажиров и заменил экипаж.
В ГСЧС заявляют, что для перевозки прибывающих в Украину граждан подготовлены семь автобусов.
В месте их размещения (его все еще не называют) создадут двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.
«К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников — 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины», — сообщили в ГСЧС.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на борт самолета были допущены только люди без симптомов ОРЗ, — всего 73 человека. При этом на этапе осмотра китайскими медиками на борт не были допущены 4 человека, из которых трое украинцев и одна иностранка.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..