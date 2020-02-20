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Возможны дождь и даже снег: синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни

7:35 20 февраля 2020 48
Возможны дождь и даже снег: синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 20 февраля, погоду в Украине продолжит определять антициклон. Исключение составят только западные и восточные регионы, где прогнозируется дождь. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

День 20 февраля будет малооблачным для жителей севера, центра и юга Украины. Средняя температура воздуха в Киеве составит 6−8 градусов выше нуля, а в Николаеве и Одессе столбики термометров могут подняться до 10 градусов.

Тем временем на западе Украины ожидают дождей, которые уже 21 февраля могут перейти в снег с дождем.

Последний рабочий день недели, 21 февраля, принесет небольшое снижение температуры воздуха — в Киеве ожидается 5−7 градусов тепла. Дождь со снегом возможны не только в западных регионах страны, но и на Донбассе, и на Харьковщине.

Напомним, с 10 февраля в столицу пришла метеорологическая весна: в течение пяти дней среднесуточная температура держалась в плюсовом диапазоне, выше 0 °C.

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