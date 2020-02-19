Украина

Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды

В четверг, 20 февраля, погоду в Украине будет определять антициклон, а значит, в Украине по-прежнему будет тепло.

Синоптик Наталья Диденко дает прогноз, что в большинстве областей страны будет преобладать сухая погода, и только в западных областях возможны дождь или мокрый снег. Осадки также вероятны в Винницкой и Житомирской областях.

Температура воздуха в течение дня будет в диапазоне от +3 до +8 градусов.

В Киеве, 20 февраля, солнце прикроют облака, но осадков не предвидится. Температура воздуха в столице: +5, +6 градусов.

А вот на 23−24 февраля прогнозируются серьезные осадки с сильным ветром по всей Украине.

Ранее сообщалось, что Диденко предсказывала небольшое похолодание в середине недели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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