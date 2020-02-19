Метеорологи объявили о начале весны в Киеве

Украина

Февраль еще не закончился, но в Киеве уже установлены шесть температурных рекордов. А с 10 февраля в столицу пришла метеорологическая весна: в течение пяти дней среднесуточная температура держалась в плюсовом диапазоне, выше 0 °C.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, последний температурный рекорд в Киеве был установлен 18 февраля. Обновился максимум дневной температуры для этой даты. Последний раз так тепло в столице было в 1950 году.

15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений за погодой (-2,3°С). Также сравнительно теплой была ночь на 17 февраля (-1,8°С).

Напомним, в Украинском научно-исследовательском гидрометеорологическом институте подсчитали, что в целом по стране метеорологическая зима продлилась меньше двух недель. Началась она 21 ноября, затем через неделю отступила, и вновь дала знать о себе лишь в первых числах февраля.

Метеорологи говорят, что украинцам, возможно, придется привыкать к мягкой и теплой зиме, а следующие пять лет будут непривычно жаркими по всей планете.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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