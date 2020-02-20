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Эвакуация украинцев из Китая: на въезде в Новые Санжары заметили военную технику (фото, видео)
Под Полтавой продолжаются протесты местных жителей против размещения в Новых Санжарах украинцев, которых эвакуируют из Китая из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщает «Харьков 1654», на въезде в город проходят столкновения с полицией — местные пытаются не допустить проезд транспорта в находящийся в городе госпиталь.
Тем временем глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в аэропорту Харькова заявил, что украинцы, возвращающиеся из Китая, здоровы — они прошли проверку в КНР.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аэропорту Харькова заметили медиков в защитных костюмах.
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