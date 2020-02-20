24.30 / 24.53 26.19 / 26.58
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рейс с эвакуированными из Китая украинцами снова сменил курс (фото)

9:21 20 февраля 2020 139
Украинцы из Китая
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет SkyUp, который должен доставить в Украину 49 сограждан из китайского Уханя, изменил свой курс на аэропорт «Борисполь». Напомним, перед этим борт кружил над Харьковом и Полтавой.

Об изменении курса свидетельствуют данные ресурса отслеживания движений самолета.

Напомним, жители Полтавской области устроили пикеты, протестуя против возможного размещения пассажиров самолета в Новых Санжарах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

На борту самолета

Эвакуация украинцев из Уханя: появились впечатляющие фото с борта самолета

Крым

Санкции работают: оккупанты открыто признали провал в Крыму

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер