Украина

Рейс с эвакуированными из Китая украинцами снова сменил курс (фото)

Самолет SkyUp, который должен доставить в Украину 49 сограждан из китайского Уханя, изменил свой курс на аэропорт «Борисполь». Напомним, перед этим борт кружил над Харьковом и Полтавой.

Об изменении курса свидетельствуют данные ресурса отслеживания движений самолета.

Напомним, жители Полтавской области устроили пикеты, протестуя против возможного размещения пассажиров самолета в Новых Санжарах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter