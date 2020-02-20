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День Героев Небесной Сотни: в Украине чтят память погибших
20 февраля в Украине чтят память погибших во время Революции достоинства — День Героев Небесной Сотни был установлен памятным днем в 2015 году президентским указом.
20 февраля 2014 года был самым кровавым — в центре Киева погибли около пятидесяти человек.
Память погибших почтил президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой. Они приняли участие в траурной церемонии в центре Киева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в День Героев Небесной Сотни бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что украинцам через шесть лет войны предлагают договариваться с убийцами.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!