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Украина

День Героев Небесной Сотни: в Украине чтят память погибших

9:59 20 февраля 2020 49
Мемориал Геров Небесной Сотни в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

20 февраля в Украине чтят память погибших во время Революции достоинства — День Героев Небесной Сотни был установлен памятным днем в 2015 году президентским указом.

20 февраля 2014 года был самым кровавым — в центре Киева погибли около пятидесяти человек.

Память погибших почтил президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой. Они приняли участие в траурной церемонии в центре Киева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в День Героев Небесной Сотни бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что украинцам через шесть лет войны предлагают договариваться с убийцами.

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