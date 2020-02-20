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Происшествия

Заперся в авто на 6 часов: в джипе с дипномерами оказалась контрабанда (фото)

10:32 20 февраля 2020 348
джип с контрабандой
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В среду вечером, 19 февраля, на пограничном пункте пропуска «Тиса» Чопского пограничного отряда (Закарпатская область) была предотвращена попытка незаконного перемещения через границу значительной партии сигарет. Ранее в Прикарпатье пограничники захватили самолет контрабандистов, перебрасывавший сигареты в ЕС.

— На пункте пропуска «Тиса» нарушитель приехал на «выезд» в автомобиле Toyota с дипломатическими регистрационными номерами. Кроме заграничного паспорта, 29-летний гражданин Украины представил на контроле удостоверение сотрудника почетного консульства иностранного государства в Украине. Поскольку для данной категории лиц не предусмотрены дипломатические привилегии, мужчину попросили предоставить машину к осмотру. Но он отказался выходить из джипа и заблокировал двери в нем, — сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Правонарушитель оставался закрытым в авто почти шесть часов. Проведенная правоохранителями разъяснительная работа с ним результатов не дала. Поэтому пограничникам пришлось применить меры физического влияния — применить к сопротивлявшемуся водителю наручники и вынудить предоставить возможность проверить автомобиль.

В результате проверки в багажном отделении машины пограничники вместе с таможенниками обнаружили в четырех багажных сумках 6 550 пачек табачных изделий с акцизными марками Республики Беларусь.

К тому же в ходе проверки было установлено, что предоставленное водителем удостоверение сотрудника консульства не выдавалось Департаментом государственного протокола МИД Украины. По данному факту направлено сообщение в Национальную полицию об использовании поддельных документов. В настоящий момент устанавливается и проверяется личность водителя.

В тот же день в Одесском порту задержали 4 тонны компонентов для тяжелых наркотиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что контрабандные сигареты с оккупированного Донбасса наводнили Украину, в транспортировке подозревают военных.

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