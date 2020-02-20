Фродо из "Властелина колец" впервые стал отцом (фото)

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Американский актер Элайджа Вуд, наиболее известный по роли Фродо в кинотрилогии «Властелин колец», впервые стал отцом в 39 лет. Как сообщает Us Weekly, 39-летняя подруга актера, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, родила мальчика.

Вуд и Конгсвед познакомились три года назад — во время совместной работы над фильмом «В этом мире я больше не чувствую себя как дома».

Вуд, снимавшийся также в фильмах «Факультет», «Вечное сияние чистого разума», «Столкновение с бездной», «Авалон» никогда не был женат. Ранее он в течение пяти лет встречался с американской актрисой Памелой Расин. Они расстались в 2010 году.

Конгсвед с 2011 по 2017 год была замужем за сценаристом и продюсером Эваном Луисом Катцем.

Элайджа говорил в одном из интервью, что всегда хотел иметь семью и детей. Узнав о беременности Метте-Мари, он сразу же бросил курить.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали своего новорожденного ребенка.

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