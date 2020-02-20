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Воскресшие Нео и Тринити на мотоцикле: появились фото со съемок фильма «Матрица 4» (видео)
В сети появились фотографии со съемок фильма «Матрица 4». На опубликованных изданием Daily Mail кадрах 55-летний Киану Ривз и 52-летняя Кэрри-Энн Мосс едут на мотоцикле по улицам Сан-Франциско в сопровождении съемочной группы, во главе с режиссером — трансгендерной женщиной Ланой Вачовски (которая ранее была Лоуренсом).
К работе над очередной частью популярной франшизы приступили почти 17 лет спустя после выхода на экраны предыдущего фильма «Матрица: Революция». Сюжет четвертой картины держится в тайне. Особенно фанатов интригует вопрос, каким образом авторы сценария воскресят героиню Кэрри-Энн Тринити, которая погибает в третьем фильме. Да и судьба главного героя Нео в исполнении Киану также оставалась не вполне понятной.
Первый фильм «Матрица» вышел в прокат в 1999 году. Четвертый был анонсирован в августе 2019 года, а к съемкам приступили в начале февраля 2020-го года. Премьера картины ожидается в мае 2021 года.
The Matrix 4 filming in San Francisco! — Feb 5 2020— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020
Thanks to @dougdalton IG Story https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t
Ранее «ФАКТЫ» писали, что маму Киану Ривза перепутали с его девушкой.
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