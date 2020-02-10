Маму Киану Ривза перепутали с его девушкой (фото, видео)

Шоу-бизнес

На церемонии вручения «Оскар», состоявшейся в Лос-Анджелесе 9 февраля, произошло недоразумение. Голливудский актер Киану Ривз, который минувшей осенью подтвердил свой роман с седовласой художницей Александрой Грант, явился на мероприятии в сопровождении дамы, которую многие фанаты, а также журналисты, приняли за его девушку.

Как сообщает Mercury News, целый ряд солидных информационных агентств в подписях к снимках указали имя Александры. Позже ошибка была исправлена. Оказалось, что 55-летнего Ривза на этот раз сопровождала не 47-летняя Грант, а его 76-летняя мать Патрисия Тейлор. В белом брючном костюме от Dolce&Gabbana и драгоценностях от Cartier она смотрелась исключительно моложаво и стильно.

Киану и его мать Патрисия

Ранее Грант также принимали 74-летнюю актрису Хелен Миррен. Сама Хелен заявила, что польщена сравнением, так как считает Александру очаровательной.

Хелен Миррен

Многие поклонники Киану выражали в соцсетях восхищение тем, что он нашел себе подходящую по возрасту пару, не гоняясь за молодыми красотками, как это делает, к примеру, любитель юных моделей Леонардо Ди Каприо.

Как выяснилось, Грант и Ривз тайно встречаются уже несколько лет. Они познакомились еще в 2009 году, на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. Их объединяет общая любовь к искусству, книгам и поэзии. Грант иллюстрировала два сборника стихов Киану.

Киану и Александра

Киану и Александра Грант

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