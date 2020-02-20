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Звезда родилась: пассажирка метро произвела фурор, когда ее в шутку попросили спеть хит Леди Гаги (видео)

12:04 20 февраля 2020 307
Шарлотта Обери
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стал вирусным видео, снятое в лондонском метро. Пранкстер и интернет-блогер Кевин Фрешуотер подходил к незнакомым, выбранным наугад людям, протягивал им микрофон и просил закончить популярную песню. Кевин просто хотел повеселить своих подписчиков. Однако неожиданно нашел женщину, которая своим голосом произвела фурор в соцсетях. Ею, как выяснилось позже, оказалась некая Шарлотта Обери. Шарлотта спела хит Shallow, который певица Леди Гага и актер Брэдли Купер исполняли в фильме «Звезда родилась».

«Уау. Блестяще! Вы певица? О, Боже, вы удивительны!», — сказал потрясенный Кевин. Женщина улыбнулась и подтвердила, что она поет на свадьбах. А потом поспешила к поезду, держа в руках стаканчик с кофе.

«Ты поешь лучше, чем сама Леди Гага!», «Вам нужно участвовать в шоу X-фактор», «У меня прямо мурашки по коже», «Не могу поверить, что настолько талантливые люди ходят среди нас!» — писали в соцсетях восхищенные пользователи.

Число подписчиков аккаунта Шарлотты в Instagram мгновенно взлетело почти до 140 тысяч человек.

 

 

 

Это уже не первый раз, когда «певица из метро» неожиданно становится звездой. Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что бездомная россиянка спела в метро Лос-Анджелеса, прославилась и разбогатела.

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