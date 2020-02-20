Украина

Эвакуированных из Китая украинцев разместят в Новых Санжарах: где это и что там находится (фото)

Утечка информации от военных медиков Полтавы оказалась верной: эвакуированные из Уханя 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж авиалайнера, приземлившегося в «Борисполе» сегодня в 9:45, все-таки будут размещены для обсервации в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» под Полтавой. Об этом сообщило МВС на официальной странице, указав, что украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполя на дозаправку, после чего вылетит в международный аэропорт «Харьков». Как известно, самолет не мог там с утра приземлиться из-за тумана, поэтому вынужден был кружить между Харьковом, Полтавой и Днепром, после чего все-таки взял курс на Борисполь.

Из Харькова, говорится в официальном сообщении, «специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции их (находящихся на борту авиалайнера. — Авт.) доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

На протяжении 14 дней они там будут находиться в обсервации с обеспечением сурового режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствовать размещению эвакуированных на этом объекте либо нарушение режима их обсервации будут остановлены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба".

«Эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на суровый режим бактериологической безопасности» — сказано в сообщении пресс-службы Полтавской областной госадминистрации.

Как сообщали «ФАКТЫ», еще со вчерашнего вечера недовольные таким решением правительства, начали пикетировать здание военного санатория, расположенного в живописной местности под райцентром Новые Санжары. Ночью люди перекрыли поворот к райцентру, чтобы не допустить проезда автобусов с пассажирами рейса PQ 7302. Сюда же была стянута военная техника и значительные силы полиции.

Телефон в санатории не отвечает. Но местные жители говорят, что отдыхающих оттуда накануне отселили, корпуса подготовили к приему эвакуированных. А из Киева в Новые Санжары для осмотра эвакуированных уже выехали столичные инфекционисты.

— Около 7:00 произошло столкновение протестующих с силами правопорядка, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. - Десять наиболее агрессивно настроенных человек были доставлены в полицейский участок, где с ними провели разъяснительную беседу. Вроде люди несколько успокоились. С протестующими сейчас встречаются председатель госадминистрации Олег Синегубов, медики, представители местного самоуправления. Главное — не допустить эскалации конфликта.

Олег Синегубов призвал пикетчиков быть сдержанными, не паниковать. «Из Китая в Украину возвращаются наши соотечественники. Кто угодно мог оказаться на месте этих людей. Они вернулись домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет острой респираторной инфекции», — сказал глава администрации.

В связи с протестной акцией затруднено движение по трассам межобластного сообщения между Полтавой и Александрией и между Полтавой и Днепром. Отменено автобусное сообщение по заблокированным трассам под Новыми Санжарами.

Пикетчики предупреждены о юридической ответственности за создание препятствий для движения транспортных средств.

Сам санаторий, вокруг которого разгорелся скандал, хоть и расположен в лесопарковой зоне на берегу Ворсклы, но окружен частными домами, что и вызывает наибольшие опасения местных жителей. Здравнице уже около 70 лет. Здесь лечат хронические заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистые, урологические заболевания, последствия перенесенного острого инфаркта миокарда, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и других. В зимнее время санаторий мало заполнен. Но почему был выбран именно он, неизвестно.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали впечатляющие фото с борта самолета SkyUp, на котором наши соотечественники возвращались в Украину из китайского Уханя.

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