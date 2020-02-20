Дочь больной Заворотнюк отправилась к фонтану, исполняющему желания (фото)

Шоу-бизнес

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая ранее похвасталась поездкой в Рим, отметилась в соцсетях у фонтана Треви.

Люди верят, что если бросить монетку в этот фонтан и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Правда, просить у фонтана здоровья не принято, тут загадывают желания о любви, браке и богатстве. Последнее не будет лишним, ведь, как утверждают росСМИ, у семьи Заворотнюк — огромные долги.

Показала Анна и другие места, которые любят туристы. Ранее, как помним, она возмутила россиян тем, что опубликовала фото дорогого обеда.

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о состоянии здоровья Анастасии Запоротнюк. По его словам, радоваться не стоит, но было все гораздо хуже.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter