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Дочь больной Заворотнюк отправилась к фонтану, исполняющему желания (фото)
Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая ранее похвасталась поездкой в Рим, отметилась в соцсетях у фонтана Треви.
Люди верят, что если бросить монетку в этот фонтан и загадать желание, то оно обязательно исполнится.
Правда, просить у фонтана здоровья не принято, тут загадывают желания о любви, браке и богатстве. Последнее не будет лишним, ведь, как утверждают росСМИ, у семьи Заворотнюк — огромные долги.
Показала Анна и другие места, которые любят туристы. Ранее, как помним, она возмутила россиян тем, что опубликовала фото дорогого обеда.
Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о состоянии здоровья Анастасии Запоротнюк. По его словам, радоваться не стоит, но было все гораздо хуже.
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