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Скандал с избиением подростками бездомного в Киеве: выяснились новые детали

13:00 20 февраля 2020 286
Скандал с избиением подростками бездомного в Киеве: выяснились новые детали
Инф. «ФАКТОВ»

В ходе расследования обстоятельств жестокого избиения бездомного, которое произошло накануне по улице Закревского в Киеве, полиция установила зачинщика побоища. Им, а точнее, ей, оказалась 13-летняя София.
Мальчики, которые отметились на появившемся в сети видео, только поддерживали и наблюдали.

В соцсетях появилась информация о том, что девочка, которая, кстати, учится в школе № 251, не впервые принимает участие в подобных драках.

Справедливости ради стоит отметить, что мама Софии уверена, что детей оклеветали. По ее версии, пострадавшему мужчине дали денег, чтобы он лег на асфальт. Об этом она заявила ресурсу Обозреватель.

Тем временем в полиции зарегистрировали материалы дела в Едином реестре заявлений и сообщений и передали данные участковым инспекторам полиции.

Кроме того, продолжаются поиски самого потерпевшего, который заявление на обидчиц писать отказался.

Напомним, ранее в Киеве было зафиксировано несколько резонансных девичьих разборок. Так, на столичном жилмассиве Борщаговка старшие девочки сильно избили девятиклассницу Настю и сняли это на видео. После обнародования ролика жертва насилия начала бояться ходить в школу.

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