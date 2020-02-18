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В Киеве подростки избили бездомного: видео с места происшествия взбудоражило сеть
В Киеве подростки избили бездомного мужчину по имени Анатолий. Ранее в столице трое подростков напали на охранника торгового центра и жестоко избили мужчину кастетом.
Инцидент с бездомным произошел на улице Закревского. Группа школьников попросила его купить им алкоголь. Когда тот сделал то, что его просили, подростки начали избивать его.
Мужчину повалили на землю и били ногами по голове.
В ситуацию вмешался случайный прохожий, который вызвал полицию и скорую.
«Когда приехали полицейские, группа подростков начала впадать в истерику. Самый младший, по имени Захар, упал в обморок. Пока его осматривали медики и полицейские, остальные скрылись», — сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео.
В сети видео с избиением вызвало бурю возмущения. Пользователи пишут, что за такие зверства детей нужно отправить в колонию, а родители должны заплатить огромные штрафы. Некоторые комментаторы более либеральны. По их мнению, детей нужно наказать общественными работами. Напомним, в Киеве 20-летнего вандала, разгромившего в ночь на 29 января Аллею художников, заставили убирать улицы.
«ФАКТЫ» писали о преступлении в Измаильском районе Одесской области, где пятеро местных жителей до смерти избили 29-летнего мужчину. В преступлении участвовал и подросток.
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