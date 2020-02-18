24.24 / 24.48 26.22 / 26.61
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве подростки избили бездомного: видео с места происшествия взбудоражило сеть

9:34 18 февраля 2020 188
бездомный
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве подростки избили бездомного мужчину по имени Анатолий. Ранее в столице трое подростков напали на охранника торгового центра и жестоко избили мужчину кастетом.

Инцидент с бездомным произошел на улице Закревского. Группа школьников попросила его купить им алкоголь. Когда тот сделал то, что его просили, подростки начали избивать его.

Мужчину повалили на землю и били ногами по голове.

В ситуацию вмешался случайный прохожий, который вызвал полицию и скорую.

«Когда приехали полицейские, группа подростков начала впадать в истерику. Самый младший, по имени Захар, упал в обморок. Пока его осматривали медики и полицейские, остальные скрылись», — сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео.

В сети видео с избиением вызвало бурю возмущения. Пользователи пишут, что за такие зверства детей нужно отправить в колонию, а родители должны заплатить огромные штрафы. Некоторые комментаторы более либеральны. По их мнению, детей нужно наказать общественными работами. Напомним, в Киеве 20-летнего вандала, разгромившего в ночь на 29 января Аллею художников, заставили убирать улицы.

«ФАКТЫ» писали о преступлении в Измаильском районе Одесской области, где пятеро местных жителей до смерти избили 29-летнего мужчину. В преступлении участвовал и подросток.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

обстрелы

В районе Золотого идет тяжелый бой: появилась тревожная информация с Донбасса (видео)

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Дмитрий Дибров

В Москве срочно госпитализировали известного телеведущего Дмитрия Диброва: первые подробности

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер