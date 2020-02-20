К чересчур моложавой 76-летней бабушке 32 внуков пристают на улице молодые люди (фото)

Мир

После того, как западные СМИ написали о невероятно моложавой 43-летней школьной учительницы из США Джолин Диас, издание Daily Mail написало о 76-летней жительнице столицы Ирландии Дублина Саре Уорд. Женщина, у которой имеется десять детей, 32 внука и 29 правнуков, выглядит так молодо, что ее часто принимают за сестру (причем иногда — младшую) ее старшей 57-летней дочери Джози Скалли, когда они вместе ходят по магазинам или посещают бар. «Когда я говорю, сколько мне лет, они не могут поверить в то, что я ее мать. И я чувствую себя польщенной», — рассказывает женщина.

По словам Сары, к ней часто пристают парни лет 20 с небольшим, приглашая на свидания. «Я предпочитаю мужчин помоложе. Я не встречаюсь с теми, кому за 50, поскольку они для меня слишком старые», — говорит ирландка, которая утверждает, что молода не только телом, но и душой.

По словам Уорд, ее муж Шон, который умер в возрасте 67 лет в 2010 году, всегда ревновал жену из-за внимания, которое ей уделяли мужчины. Но в то же время гордился тем, что был ее мужем.

Уорд говорит, что всегда умывает лицо мылом и водой. Она также растирает кожу жестким полотенцем и наносит увлажняющий крем утром и вечером. Пенсионерка не любит загорать, никогда не курила и редко пьет спиртное. Она также регулярно занимается физическими упражнениями. И надеется прожить больше ста лет.

Сара (справа) с 57-лентней дочерью Джози (слева)

Сара с одним из своих внуков

С дочерью Присциллой

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 68-летнего китайского дедушку прозвали вампиром из-за его моложавости.

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