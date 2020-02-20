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Рака ждут провокации, а Скорпиона — любовь: гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака
Пятница, 21 февраля, — день, когда всем необходимо отнестись к себе с особой внимательностью.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Все будет гореть в руках. Будьте готовы заключить несколько важных сделок.
Телец
Если вы в чем-то не уверены, лучше не действуйте. Таково правило этого дня.
Близнецы
Любимый человек будет вести себя странно. Держите ухо востро, чтобы ничего не пропустить.
Рак
На работе, избегайте коллег-провокаторов и не реагируйте на их едкие шутки.
Лев
Будьте чуткими по отношению к близким: им нужна ваша поддержка.
Дева
Обязательно сходите в гости к родственникам или пройдитесь по магазинам, пора тратить деньги.
Весы
Предвидится мероприятие, в ходе которого пригодится и креатив, и актерские дарования.
Скорпион
Не исключена судьбоносная встреча с практически идеальной второй половинкой.
Стрелец
Не рекомендуется участвовать в спорах на деньги и играть на тотализаторе.
Козерог
Конфликты с младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте себе передышку.
Водолей
Не желательно делать покупки, тратя на них весь семейный бюджет.
Рыбы
Деловые встречи окажутся неудачными, а вот свидания и вечеринки с друзьями пройдут хорошо.
Хорошего вам дня!
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