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Стиль жизни

Рака ждут провокации, а Скорпиона — любовь: гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

14:39 20 февраля 2020 798
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 21 февраля, — день, когда всем необходимо отнестись к себе с особой внимательностью.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Все будет гореть в руках. Будьте готовы заключить несколько важных сделок.

Телец

Если вы в чем-то не уверены, лучше не действуйте. Таково правило этого дня.

Близнецы

Любимый человек будет вести себя странно. Держите ухо востро, чтобы ничего не пропустить.

Рак

На работе, избегайте коллег-провокаторов и не реагируйте на их едкие шутки.

Лев

Будьте чуткими по отношению к близким: им нужна ваша поддержка.

Дева

Обязательно сходите в гости к родственникам или пройдитесь по магазинам, пора тратить деньги.

Весы

Предвидится мероприятие, в ходе которого пригодится и креатив, и актерские дарования.

Скорпион

Не исключена судьбоносная встреча с практически идеальной второй половинкой.

Стрелец

Не рекомендуется участвовать в спорах на деньги и играть на тотализаторе.

Козерог

Конфликты с младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте себе передышку.

Водолей

Не желательно делать покупки, тратя на них весь семейный бюджет.

Рыбы

Деловые встречи окажутся неудачными, а вот свидания и вечеринки с друзьями пройдут хорошо.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых успешных знаках зодиака.

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