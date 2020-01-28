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Украина

Дело о расстрелах на Майдане: Рябошапка вернул прежний состав прокуроров

9:39 28 января 2020 122
Беркутовцы на Майдане
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в деле о расстрелах на Майдане в 2014 году заменили состав прокуроров и выпустили из-под стражи «беркутовцев», переданных в рамках обмена России, Офис генерального прокурора вернул в дело предыдущую группу прокуроров.

Как сообщают в Адвокатской совещательной группе, генпрокурор Руслан Рябошапка своим постановлением вернул в дело Алексея Донского, Игоря Земского и Яниса Симонова, а также усилил группу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Святошинский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство адвоката семей Героев Небесной Сотни Евгении Закревской, принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу бывших «беркутовцев».

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