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«Эвакуированные украинцы прошли карантин, все здоровы»: Аваков приехал в Новые Санжары (фото и видео)
В райцентр Новые Санжары на Полтавщине, где со вчерашнего дня продолжаются протесты местных жителей против поселения на обсервацию в медицинский центр Национальной гвардии Украины эвакуированных из Уханя, прибыл глава МВД Аресен Аваков.
Общаясь с пикетчиками, он заверил, что «эвакуированные украинцы здоровы, десять дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни у них нет».
Тем временем пикетчики не расходятся, с ними ведутся переговоры. Агрессивно настроенных, по словам спикера ГУНП в Полтавской области Юрия Сулаева, уже нет.
Ранее единственный украинский журналист на борту самолета с эвакуированными гражданами Александр Махов рассказал, что происходило в салоне лайнера в пути.
О состоянии эвакуированных из Уханя украинцев рассказывали также медики, сопровождавшие их на борту. Ни у пассажиров, ни у членов экипажа не обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний.
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