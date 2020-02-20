Украина

«Эвакуированные украинцы прошли карантин, все здоровы»: Аваков приехал в Новые Санжары (фото и видео)

В райцентр Новые Санжары на Полтавщине, где со вчерашнего дня продолжаются протесты местных жителей против поселения на обсервацию в медицинский центр Национальной гвардии Украины эвакуированных из Уханя, прибыл глава МВД Аресен Аваков.

Общаясь с пикетчиками, он заверил, что «эвакуированные украинцы здоровы, десять дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни у них нет».

Тем временем пикетчики не расходятся, с ними ведутся переговоры. Агрессивно настроенных, по словам спикера ГУНП в Полтавской области Юрия Сулаева, уже нет.

Ранее единственный украинский журналист на борту самолета с эвакуированными гражданами Александр Махов рассказал, что происходило в салоне лайнера в пути.

О состоянии эвакуированных из Уханя украинцев рассказывали также медики, сопровождавшие их на борту. Ни у пассажиров, ни у членов экипажа не обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний.

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