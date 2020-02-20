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Ей желали смерти: мама эвакуированной из Китая украинки сделала шокирующие заявления
Одна из эвакуированных из Китая украинок призналась, что получала угрозы после того, как рассказала им свою историю эвакуации. Об этом ВВС Україна рассказала мать Виктории Светлана, которая живет в Кривом Роге.
«Ей писали, чтоб вы сдохли, чтобы не ехали сюда», — возмутилась Светлана.
Виктория накануне эвакуации
По ее словам, в настоящее время помещенные в карантин очень волнуются из-за паники местного населения вокруг их прибытия.
«Люди просто нелюди, ну как так можно? Они такое говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их 100 раз проверили… У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их повезли. Разве это люди?», — озвучила женщина свои эмоции.
При этом она отметила, что украинцев почему-то не беспокоит, сколько у нас людей с открытой формой туберкулеза, и сколько людей болеют и умирают от гриппа.
Напомним, «ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию с места массовых беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине.
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