Происшествия

Не поделили парня: на Житомирщине 14-летнюю школьницу жестоко избили на камеру (видео 18+)

В Житомирской области две несовершеннолетние девушки избили 14-летнюю школьницу, а третья снимала избиением на видео, которое позже выложили в социальные сети. Кстати, ранее в Бердичеве подростки избили сверстницу и ее маму.

Как сообщает УНИАН, ЧП в Бердичевском районе Житомирщины произошло из-за того, что девочки не поделили парня.

По данным полиции, между четырьмя школьницами (2005 года рождения), которые хоть и учатся в разных заведениях, но поддерживают отношения, возник конфликт. «Девушки не поделили парня и решили поиздеваться над одной из подруг», — уточнили в областной полиции и добавили, что характер травм, которые получила пострадавшая, сейчас устанавливает экспертиза.

Тем временем видео, которые сняли избивавшие девочку, активно распространяется в соцсетях и сопровождается гневными комментариями интернет-пользователей. Немало жестких комментариев оставили и в Instagram агрессивных подростков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на столичном жилмассиве Борщаговка старшеклассницы сильно избили ученицу 9 класса — девочка оказалась новенькой в школе.

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