Происшествия

Буллинг по-бердичевски: на камеру избили не только девочку, но и ее мать, прибежавшую на помощь

В Бердичеве подростки избили сверстницу и ее маму, снимая все на видео. Среди нападавших была дочка сотрудника полиции. Об этом сообщает местное Интернет-издание.

Мама девочки написала заявление в полицию, в котором сообщила, что этим воскресеньем в парке культуры и отдыха ее дочку, а потом и ее саму, избили агрессивные подростки.

По словам матери, о том, что ее дочке забили «стрелку» в курилке за гаражами возле парка культуры и отдыха она узнала уже поле того, как ей прислали СМС с просьбой срочно прийти, и спасти девочку.

Когда родители прибежали, ребенка уже избивало несколько девочек, вокруг собралась большая толпа подростков, никто не делал попыток пресечь драку. Более того — многие снимали проходящее на мобильные телефоны. По словам матери, когда она бросилась спасать дочку, то напали и на нее.

В полиции журналистам рассказали свою версию событий. По данным правоохранителей, драка стала следствием словесного конфликта двух несовершеннолетних девочек.

Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Тем не менее семья пострадавшей опасается, что дело попробуют замять, ведь одним из инициаторов систематической травли и избиений является дочка… сотрудницы Бердичевского отдела полиции.

Напомним, ранее в городе Мирнограде на Донетчине полиция выявила группу подростков, которые избивали людей. Школьники также снимали свои «подвиги» на видео и выкладывали его в социальных сетях.

Также «ФАКТЫ» писали о случае жестокого избиения школьницы сверстницей расследуется в городе Изюме Харьковской области.

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