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Очень тонкие блины на Масленицу: легкие рецепты (фото)
Масленица — время печь блины. У каждой хозяйки свои рецепты. Но стоит попробовать и какие-то новенькие. Легкими рецептами приготовления блинов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.
— Блины на молоке всегда получаются очень вкусными, а готовятся легко и просто, — говорит Лилия Ким. - С начинками можно пофантазировать — это может быть икра, красная рыба, варенье, творог, печенка с луком, грибы, мясной фарш с рисом.
— Поделитесь рецептом?
— Конечно!
Блины на молоке
Молоко — пол-литра
Яйца — 3 шт.
Сахар — 2,5 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Сода — 0,5 ч. л.
Мука — 250 г
Вода — полстакана
Растительное масло — 2 ст. л.
Яйца взбить венчиком с сахаром и солью. Добавить стакан молока и снова взбить венчиком или миксером. Добавляем просеянную муку с содой, перемешиваем, вливаем оставшееся молоко и хорошенько взбиваем, чтобы не было комочков. Добавляем растительное масло, перемешиваем, заливаем воду комнатной температуры, всё хорошенько взбиваем венчиком либо миксером. Сковороду нужно хорошо раскалить, перед первой жаркой смазать маслом, с помощью половника (на один блин уходит чуть больше половины среднего половника) налить на хорошо разогретую сковороду блинное тесто, равномерно распределяя его по всей поверхности. Жарить на среднем огне, переворачивая блины с помощью лопатки.
— Говорят, очень вкусные блины нас кефире.
— Они выходят нежные и даже на следующий день не теряют своих вкусовых качеств.
Блины на кефире
Кефир — 1 стакан
Вода (кипяток) — ½ стакана
Яйца — 2 шт.
Масло растительное — 2 ст. л.
Мука — 1 стакан
Сода — ½ ч. л.
Сахар — 2 ст. л.
Соль — ½ ч. л.
Смешать муку, соду и сахар.
Взбить миксером яйца с солью.
Продолжая взбивать, вливаем тонкой струйкой кипяток, затем кефир.
Всыпаем мучную смесь и замешиваем тесто без комочков. Даем настояться 15 минут. Добавляем напоследок растительное масло и еще раз перемешиваем.
Выпекаем блинчики на раскаленной сковороде, с обеих сторон. По желанию смазываем сливочным маслом.
— Очень тонкими получаются блины на сыворотке, — продолжает Лилия Ким.
Блинчики на сыворотке
3 стакана сыворотки
3 яйца
3 ст. л. сахара
1 ч. л. соли (без горки)
1,5−2 стакана муки
3 ст. л. растительного масла.
Сыворотку слегка подогреть, добавить соль, сахар и яйца, взбить.
Добавить муку, перемешать, чтобы не осталось комочков.
Влить масло, перемешать половником, приподнимая его над миской. Отставить на 10−15 минут отдохнуть, еще раз перемешать половником. Выпекать с двух сторон до румяности.
— Тонкие блины — мечта каждой хозяйки.
— Это правда. Умение приготовить тонкие блины — показатель кулинарного мастерства. Ну, а если вы еще не овладели искусством, как сделать тонкие блины, то я вас научу. Есть специальный рецепт.
Очень тонкие блины
Молоко — 1 л
Сахар — 3 ст. л.
Соль — ½ ч. л.
Яйца — 4 шт.
Мука — 400 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Взбить яйца с сахаром, постепенно ввести муку и соль.
Влить молоко и аккуратно размешать до однородной массы, растереть все комочки.
Оставить блинное тесто постоять минут 15−20. Добавить в тесто 2 ст. л. растительного масла и жарить блины с двух сторон на хорошо разогретой сковородке.
Такие блины можно делать с начинкой. Начинка подойдет любая, на ваш вкус.
— Очень тонкие и вкусные получаются блинчики на трех стаканах, — говорит Лилия Ким.
Блинчики на трех стаканах
Для начала подготовим все ингредиенты. Обращаю внимание на то, что стаканы должны быть одинакового размера.
1 стакан кипятка (крутого)
1 стакан молока
1 стакан муки
2 яйца
2 ст. л. сахара
щепотка соли
2 ст. л. растительного масла
Яйца взбить с сахаром и солью в крепкую пену. Как только образуется густая пена, резко вливаем стакан крутого кипятка. Масса увеличится в два-три раза. Далее вливаем стакан холодного молока, масса чуть упадет, а мы продолжаем взбивать. Затем добавляем муку, но уже на низкой скорости миксера. В конце вливаем 2 ст. ложки растительного масла.
Тесто готово. Оно может показаться вам жидким, но за счет этого блинчики будут тоненькими и нежными.
Начинаем жарить на раскаленной сковородке. Переворачивать блины следует очень аккуратно, так как они чрезвычайно тонкие и легко рвутся.
— Какой вкусный соус посоветуете к блинам?
— Карамельный.
Карамельный соус
Сахар (обычный или коричневый) — 180 г (можно взять меньше, тогда уваривать придется чуть дольше)
Молоко (от 3% жирности) — 200 мл
Сливки 30-процентной жирности — 50 мл
Соль — щепотка
Ванилин — 1 г
Сода — щепотка
В кастрюле с толстым дном соединяем сахар, молоко, сливки, ванилин и соль. Ваниль, если есть такая возможность, берите в стручках. В таком случае выскоблите из одного стручка семена и вместе со стручком добавьте в молоко.
Доведите массу, помешивая, до кипения и растворения сахара. Как только она закипит, уменьшите огонь и добавьте щепотку соды.
Уваривайте массу на минимальном огне в течение 30−40 минут, изредка помешивая. Масса может подниматься, нужно интенсивно ее помешивать в этот момент. К концу приготовления карамель приобретет густо-карамельный оттенок и может начать пригорать, тогда ее также надо помешивать постоянно и интенсивно. У меня нужной консистенции карамель достигла за 50 минут. Получилось 230 мл готового продукта.
Готовый, немного остывший соус переливаем в стеклянную банку, остужаем полностью и храним в холодильнике, закрыв крышкой, если вы не планируете использовать его сразу же. Карамельный соус подходит к любым десертам, его намазывают на хлеб, используют в составе кремов, добавляют в кофе. Он прекрасно заменяет вареную сгущенку.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Масленицы?
— Вкусных блинов с чаем и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть и тревоги, пусть впереди каждого ждет весеннее чудо и счастье! С Масленицей!
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.