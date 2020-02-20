Очень тонкие блины на Масленицу: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Масленица — время печь блины. У каждой хозяйки свои рецепты. Но стоит попробовать и какие-то новенькие. Легкими рецептами приготовления блинов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Блины на молоке всегда получаются очень вкусными, а готовятся легко и просто, — говорит Лилия Ким. - С начинками можно пофантазировать — это может быть икра, красная рыба, варенье, творог, печенка с луком, грибы, мясной фарш с рисом.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Блины на молоке Молоко — пол-литра Яйца — 3 шт. Сахар — 2,5 ст. л. Соль — 1 ч. л. Сода — 0,5 ч. л. Мука — 250 г Вода — полстакана Растительное масло — 2 ст. л. Яйца взбить венчиком с сахаром и солью. Добавить стакан молока и снова взбить венчиком или миксером. Добавляем просеянную муку с содой, перемешиваем, вливаем оставшееся молоко и хорошенько взбиваем, чтобы не было комочков. Добавляем растительное масло, перемешиваем, заливаем воду комнатной температуры, всё хорошенько взбиваем венчиком либо миксером. Сковороду нужно хорошо раскалить, перед первой жаркой смазать маслом, с помощью половника (на один блин уходит чуть больше половины среднего половника) налить на хорошо разогретую сковороду блинное тесто, равномерно распределяя его по всей поверхности. Жарить на среднем огне, переворачивая блины с помощью лопатки.

Блины на молоке идеальны для любой начинки (фото из альбома Лилии Ким)

— Говорят, очень вкусные блины нас кефире.

— Они выходят нежные и даже на следующий день не теряют своих вкусовых качеств.

Блины на кефире Кефир — 1 стакан Вода (кипяток) — ½ стакана Яйца — 2 шт. Масло растительное — 2 ст. л. Мука — 1 стакан Сода — ½ ч. л. Сахар — 2 ст. л. Соль — ½ ч. л. Смешать муку, соду и сахар. Взбить миксером яйца с солью. Продолжая взбивать, вливаем тонкой струйкой кипяток, затем кефир. Всыпаем мучную смесь и замешиваем тесто без комочков. Даем настояться 15 минут. Добавляем напоследок растительное масло и еще раз перемешиваем. Выпекаем блинчики на раскаленной сковороде, с обеих сторон. По желанию смазываем сливочным маслом.

По словам Лилии Ким, блины на кефире очень нежные (фото из альбома Лилии Ким)

— Очень тонкими получаются блины на сыворотке, — продолжает Лилия Ким.

Блинчики на сыворотке 3 стакана сыворотки 3 яйца 3 ст. л. сахара 1 ч. л. соли (без горки) 1,5−2 стакана муки 3 ст. л. растительного масла. Сыворотку слегка подогреть, добавить соль, сахар и яйца, взбить. Добавить муку, перемешать, чтобы не осталось комочков.

Влить масло, перемешать половником, приподнимая его над миской. Отставить на 10−15 минут отдохнуть, еще раз перемешать половником. Выпекать с двух сторон до румяности.

На сыворотке выходят очень тонкие блины (фото из альбома Лилии Ким)

— Тонкие блины — мечта каждой хозяйки.

— Это правда. Умение приготовить тонкие блины — показатель кулинарного мастерства. Ну, а если вы еще не овладели искусством, как сделать тонкие блины, то я вас научу. Есть специальный рецепт.

Очень тонкие блины Молоко — 1 л Сахар — 3 ст. л. Соль — ½ ч. л. Яйца — 4 шт. Мука — 400 г Растительное масло — 2 ст. л. Взбить яйца с сахаром, постепенно ввести муку и соль.

Влить молоко и аккуратно размешать до однородной массы, растереть все комочки. Оставить блинное тесто постоять минут 15−20. Добавить в тесто 2 ст. л. растительного масла и жарить блины с двух сторон на хорошо разогретой сковородке. Такие блины можно делать с начинкой. Начинка подойдет любая, на ваш вкус.

Тонкие блины – мечта каждой хозяйки (фото из альбома Лилии Ким)

— Очень тонкие и вкусные получаются блинчики на трех стаканах, — говорит Лилия Ким.

Блинчики на трех стаканах Для начала подготовим все ингредиенты. Обращаю внимание на то, что стаканы должны быть одинакового размера. 1 стакан кипятка (крутого) 1 стакан молока 1 стакан муки 2 яйца 2 ст. л. сахара щепотка соли 2 ст. л. растительного масла Яйца взбить с сахаром и солью в крепкую пену. Как только образуется густая пена, резко вливаем стакан крутого кипятка. Масса увеличится в два-три раза. Далее вливаем стакан холодного молока, масса чуть упадет, а мы продолжаем взбивать. Затем добавляем муку, но уже на низкой скорости миксера. В конце вливаем 2 ст. ложки растительного масла.

Тесто готово. Оно может показаться вам жидким, но за счет этого блинчики будут тоненькими и нежными. Начинаем жарить на раскаленной сковородке. Переворачивать блины следует очень аккуратно, так как они чрезвычайно тонкие и легко рвутся.

Блинчики на трех стаканах – настоящий деликатес (фото из альбома Лилии Ким)

— Какой вкусный соус посоветуете к блинам?

— Карамельный.

Карамельный соус Сахар (обычный или коричневый) — 180 г (можно взять меньше, тогда уваривать придется чуть дольше) Молоко (от 3% жирности) — 200 мл Сливки 30-процентной жирности — 50 мл Соль — щепотка Ванилин — 1 г Сода — щепотка В кастрюле с толстым дном соединяем сахар, молоко, сливки, ванилин и соль. Ваниль, если есть такая возможность, берите в стручках. В таком случае выскоблите из одного стручка семена и вместе со стручком добавьте в молоко. Доведите массу, помешивая, до кипения и растворения сахара. Как только она закипит, уменьшите огонь и добавьте щепотку соды. Уваривайте массу на минимальном огне в течение 30−40 минут, изредка помешивая. Масса может подниматься, нужно интенсивно ее помешивать в этот момент. К концу приготовления карамель приобретет густо-карамельный оттенок и может начать пригорать, тогда ее также надо помешивать постоянно и интенсивно. У меня нужной консистенции карамель достигла за 50 минут. Получилось 230 мл готового продукта. Готовый, немного остывший соус переливаем в стеклянную банку, остужаем полностью и храним в холодильнике, закрыв крышкой, если вы не планируете использовать его сразу же. Карамельный соус подходит к любым десертам, его намазывают на хлеб, используют в составе кремов, добавляют в кофе. Он прекрасно заменяет вареную сгущенку.

Карамельный соус – настоящее объедение (фото из альбома Лилии Ким)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Масленицы?

— Вкусных блинов с чаем и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть и тревоги, пусть впереди каждого ждет весеннее чудо и счастье! С Масленицей!

Ранее кулинар из Кривого Рога Элла Иванова дала «ФАКТАМ» рецепт очень вкусных творожных пончиков, которыми тоже можно побаловать родных на Масленицу.

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