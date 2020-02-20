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Звезда «Гарри Поттера» призналась, что у нее диагностировали рак (фото)
Британская актриса Джули Уолтерс призналась, что полтора года назад у нее диагностировали рак кишечника третьей стадии. Как сообщает издание The Guardian, актриса сначала обратилась к врачу с жалобами на «легкий дискомфорт» и несварение желудка. Потом боли усилились, началась рвота. Когда она впервые услышала поставленный ей диагноз, то испытала настоящий шок. Но старалась сохранять позитивный настрой. Тем более, что медики сказали, что могут решить эту проблему.
Уолтерс также помнит момент, когда она сообщила о болезни своему мужу Гранту Роффи. «Я никогда не забуду его лицо — у него на глазах выступили слезы», — сказала она.
Семикратная лауреатка премии BAFTA перенесла операцию (ей удалили 30 сантиметров кишечника) и прошла курс химиотерапии, после чего болезнь отступила.
Джули Уолтерс известна по роли Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Она также снималась в картинах «Приключения Паддингтона», «Мамма Mia!», «Билли Эллиот».
В этом году на экраны выйдет фильм «Таинственный сад» с участием Джули. Имменно во время съемок в этой картине актриса вела борьбу с раком.
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