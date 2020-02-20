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Происшествия

Выбросила новорожденного в выгребную яму: суд вынес приговор горе-матери

16:48 20 февраля 2020 107
ножки ребенка
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Березовский районный суд Одесской области вынес приговор женщине, которая выбросила в выгребную яму своего новорожденного сына. 42-летняя мамаша категорически отрицала содеянное ею даже тогда, когда в выгребной яме нашли мертвого младенца. Следствию пришлось потрудиться, чтобы доказать виновность подозреваемой в этом жутком преступлении.

В материалах уголовного производства сказано: уроженка села Ларги Республики Молдова, проживающая в Одесской области, забеременела, не будучи замужем. В медицинские учреждения не обращалась и на медучет по беременности не становилась. В начале апреля 2019 года у нее начались досрочные предродовые схватки. женщина родила самостоятельно, на свет появился восьмимесячный, но вполне жизнеспособный мальчик. Во всяком случае, к такому выводу пришли эксперты: вес ребенка 1840 граммов, рост — 41 см. Мать специально не перевязала ему пуповину, которую перерезала ножом. Сама женщина утверждала, что ребенок родился мертвым.

«Обвиняемая взяла на кухне полимерный пакет, поместила туда живого новорожденного ребенка вместе с плацентой. Затем плотно связала ручки пакета, чем ограничила доступ в него воздуха, осознавая, что ребенок задохнется и умрет. …Смерть недоношенного новорожденного ребенка мужского пола находится в прямой причинной связи с асфиксией обусловленной ограничением доступа воздуха. Также с острой кровопотерей из-за неперевязанной после рождения пуповины», — сказано в материалах дела.

Суд под председательством Александра Деткова признал женщину виновной по ст. 117 УК Украины и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет.

В приговоре отмечается, что «обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемой, является ее искреннее раскаяние в содеянном и активное способствование раскрытию преступления». А также то, что преступление совершено ею впервые.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Балте Одесской области суд приговорил к двум годам тюрьмы 41-летнюю жительницу села Перелеты за убийство новорожденного ребенка, который захлебнулся фекалиями.

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