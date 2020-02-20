- 17:05 Чиновниками, которые препятствовали размещению украинцев из Уханя, займется ГБР
- 17:00 Биатлон в Антхольце: украинцы завершили одиночную смешанную эстафету на ЧМ в топ-10
- 16:59 "Пропуска нет, продукты закончились": украинка, не уехавшая из Китая из-за собаки, не знает, что ей делать
- 16:54 Фейковые сообщения о коронавирусе в Украине рассылали с иностранных почтовых сервисов, — СБУ
- 16:53 Четверть украинцев хотела бы вернуться в дореволюционный 2014 год
- 16:48 Выбросила новорожденного в выгребную яму: суд вынес приговор горе-матери
- 16:44 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Ворскла»: расписание трансляций матчей 19-го тура УПЛ
- 16:30 Украинцы, которых не пустили в самолет в Ухане, оказались здоровы, — посольство в Китае
- 16:27 Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам
- 16:22 Звезда «Гарри Поттера» призналась, что у нее диагностировали рак
- 16:21 "Кризис запасов интеллекта": доктор Комаровский резко высказался о ситуации с эвакуированными украинцами
- 16:12 "Пусть Господь сохранит от пагубной ненависти": ПЦУ обратилась к украинцам из-за коронавируса
Выбросила новорожденного в выгребную яму: суд вынес приговор горе-матери
Березовский районный суд Одесской области вынес приговор женщине, которая выбросила в выгребную яму своего новорожденного сына. 42-летняя мамаша категорически отрицала содеянное ею даже тогда, когда в выгребной яме нашли мертвого младенца. Следствию пришлось потрудиться, чтобы доказать виновность подозреваемой в этом жутком преступлении.
В материалах уголовного производства сказано: уроженка села Ларги Республики Молдова, проживающая в Одесской области, забеременела, не будучи замужем. В медицинские учреждения не обращалась и на медучет по беременности не становилась. В начале апреля 2019 года у нее начались досрочные предродовые схватки. женщина родила самостоятельно, на свет появился восьмимесячный, но вполне жизнеспособный мальчик. Во всяком случае, к такому выводу пришли эксперты: вес ребенка 1840 граммов, рост — 41 см. Мать специально не перевязала ему пуповину, которую перерезала ножом. Сама женщина утверждала, что ребенок родился мертвым.
«Обвиняемая взяла на кухне полимерный пакет, поместила туда живого новорожденного ребенка вместе с плацентой. Затем плотно связала ручки пакета, чем ограничила доступ в него воздуха, осознавая, что ребенок задохнется и умрет. …Смерть недоношенного новорожденного ребенка мужского пола находится в прямой причинной связи с асфиксией обусловленной ограничением доступа воздуха. Также с острой кровопотерей из-за неперевязанной после рождения пуповины», — сказано в материалах дела.
Суд под председательством Александра Деткова признал женщину виновной по ст. 117 УК Украины и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет.
В приговоре отмечается, что «обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемой, является ее искреннее раскаяние в содеянном и активное способствование раскрытию преступления». А также то, что преступление совершено ею впервые.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Балте Одесской области суд приговорил к двум годам тюрьмы 41-летнюю жительницу села Перелеты за убийство новорожденного ребенка, который захлебнулся фекалиями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...