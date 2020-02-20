Общество и люди

Украинка, которая не смогла эвакуироваться из Китая из-за своей собаки, остается в эпицентре коронавируса в Ухани. Как известно, Анастасия Зинченко должна была улететь в Украину самолетом, который сегодня, 20 февраля, приземлился в аэропорту Харькова. Девушка говорит, что долго добивалась от посольства Украины в КНР разрешения вывезти свою собачку — шпица по кличке Мишель. У собаки, по словам Анастасии, есть паспорт, все необходимые прививки и чип. Тем не менее, девушке не разрешили вывезти животное.

Анастасия рассказала, что в Китае находится уже три года, и собаку полтора года назад купила именно там. Так как на животное были оформлены все необходимые документы, до карантина Настя с собакой без проблем путешествовала.

- В Китае нахожусь по работе, — рассказала Анастасия. — За три года я здесь попробовала себя в разных профессиях. Была и учителем в детсаду, и преподавателем в балетной школе, и хореографом, и моделью. В Ухань прилетела в модельное агентство. Еще в начале января здесь все было в спокойно, и о коронавирусе никто не говорил. Сказали только 21 января, а уже 23 января закрыли город. С тех пор нельзя было ни выехать, ни заехать. За один день, 22 февраля, я ничего не успела… Да и тогда все говорили, что такой режим продлится максимум неделю, что после Нового года все наладится. Но все оказалось совсем не так…

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Когда зашла речь об эвакуации, я сразу подала соответствующее заявление, отправив в посольство Украины в КНР анкету и документы. Но мне отказали в эвакуации из-за собаки. Предложили оставить ее или отдать в питомник, на что я ответила категорическим отказом. Я никогда ее не брошу и не предам, это мой друг. Не представляю, как можно бросить члена семьи.

После первого отказа я стала давать интервью СМИ, и в посольстве сказали, что разрешат эвакуироваться с собакой при условии, что все будет соответствовать санитарными нормам. Поскольку я нахожусь в Ухани, где все закрыто и передвижения по городу допускаются только на специальной машине, забронировать поездку можно было через правоохранительные органы. Я нашла единственную ветеринарную клинику, которая мне помогла. Люди из Гуанчжоу передавали мне документы посылкой. Я собрала все документы и отправила их в посольство.

Там, по словам Анастасии, ей ответили не сразу:

- Мои сообщение и вопросы про собаку они сначала игнорировали. Потом сотрудник посольства позвонил и сказал что с собакой я эвакуироваться не смогу. Уверял что отказала китайская сторона. Я связалась с Министерством иностранных дел Украины. В ответе, который они мне прислали, был перечислен тот набор моих документов, который я подавала в первый, а не во второй раз. То есть в МИДе были даже не в курсе, что я собирала документы и передавала их в посольство! Скорее всего, из посольства мои документы так никуда и не были переданы, а надо мной все это время просто издевались…

Анастасия говорит, что просила МИД показать ей письменный отказ от китайской стороны, но в украинском дипведомстве этого не сделали. Это, по словам девушки, дает ей повод сомневаться, что отказал именно Китай.

Чтобы прояснить этот вопрос, «ФАКТЫ» связались с украинским МИДом. Там ответили, что пытались помочь украинке, но получили отказ от китайской стороны.

- Посольство Украины в КНР предприняло все возможные меры для эвакуации всех граждан Украины, которые выразили желание покинуть провинцию Хубей, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. — И несколько раз посольство обращалось в уполномоченные органы КНР с просьбой предоставить гражданке Украины возможность вылететь из города Ухань вместе с ее домашним любимцем. Но китайские власти, ссылаясь на беспрецедентные карантинные мероприятия и специальный эвакуационный характер рейса, каждый раз отказывали в разрешении пересекать границу вместе с собакой, о чем сотрудники посольства сразу сообщали ее владелице.

После очередного обращения гражданки в посольство, вопрос ее эвакуации вместе с собакой рассматривался повторно. Сама гражданка получила от китайской стороны разрешение на эвакуацию, но в эвакуации собаки китайские власти отказали.

В МИДе говорят, что не теряют связь с Анастасией и готовы ей помогать:

- Дипведомством ей были предоставлены исчерпывающие консульско-правовые консультации о порядке вывоза домашних животных из Китая. В частности, ее проинформировали, что порядок вывоза животных из КНР — это прерогатива исключительно компетентных органов этой страны. Несмотря на рекомендации временно покинуть Ухань, гражданка окончательно приняла решение остаться в городе. Посольство находится на связи со всеми гражданами Украины, которые остаются в провинции Хубей, и оказывает им всестороннюю помощь.

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Тем временем Анастасия Зинченко говорит, что в Ухани ей сейчас фактически нечего есть. Если еще на прошлой неделе можно было заходить в супермаркеты по специальным пропускам, то сейчас меры безопасности ужесточили. 19 февраля Настю не пустили ни в один из четырех супермаркетов.

- Сначала меня долго не выпускали из дома, потому что правила ужесточили и в жилом комплексе, где я нахожусь, — рассказала девушка. — Только после того, как я связалась с полицией и объяснила, что у меня нет продуктов, мне разрешили поехать в магазин. Но ни в один из четырех супермаркетов меня не пустили. Я показывала им паспорт и пропуск, который мне выдавали раньше, но им уже нужен был какой-то другой пропуск. Где его достать, никто не мог сказать. Я звонила по этому поводу в посольство, но там ответили, но не могут помочь. В офисе возле дома пропуск тоже не выдали. Дали только номер телефона человека, который через несколько дней вроде бы сможет привезти овощи. Я со слезами выпросила пустить хотя бы в один маленький магазин. Ведь у меня вообще не оставалось продуктов! Пустили. Но этих продуктов надолго не хватит, и я пока не знаю, что делать дальше.

В соцсетях Анастасию активно поддерживают украинцы. Большинство пользователей говорят, что тоже ни за что не бросили бы своего домашнего любимца. Не исключено, что Анастасия вынуждена будет остаться в Ухани до конца карантина. А когда он закончится, пока, естественно, никто не знает.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что эвакуированных из Китая украинцев разместят в санатории МВД в Новых Санжарах Полтавской области, где из-за этого начались протесты и беспорядки. Жители Полтавщины перекрывают дороги, дерутся с полицейскими и не собираются отступать. Мать одной из эвакуированных из Китая украинок рассказала, что ее дочери желали смерти.

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