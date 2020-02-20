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Привозная еда и охрана: как эвакуированные из Китая будут жить две недели в Новых Санжарах
В Новых Санжарах на Полтавщине, куда вот-вот должен прибыть спецтранспорт с эвакуированными сегодня гражданами Украины и иностранцами из китайского Уханя, закончился брифинг заместителя главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко. Он сообщил, что люди, которые заезжают на две недели для обсервации в медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары», будут обеспечены трехразовым питанием. Но еда будет привозной, готовить ее будут в другом месте. В течение двух недель они будут находиться под постоянным контролем медперсонала, сопровождавшего граждан из Уханя. В случае проявления вирусных симптомов бригады экстренной медицинской помощи доставят заболевших для дополнительного обследования в Полтаву или в Харьков. Местных медработников к этому привлекать не станут.
На протяжении всего периода обсервации «китайцев» будет охранять Нацгвардия.
— Мы не бросили наших граждан. Они абсолютно здоровы. Перед посадкой украинцы и иностранцы проходили обследование. Трех украинцев не пустили в самолет, китайские врачи забрали их в больницу. Они не контактировали со здоровыми гражданами, поэтому бояться нечего, — цитирует Виктора Ляшко полтавское интернет-издание «Коло».
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На вопрос, почему был выбран именно санаторий «Новые Санжары», заместитель министра ответил неопределенно.
— Мы рассматривали более сотни вариантов в разных уголках Украины: частные, государственные заведения, но правительство решило так, — сказал он.
Между тем пикетчики, которые почти сутки блокируют подъезды к санаторию, больше всего боятся того, что санаторий не соответствует требованиям для содержания в нем людей, которые могут быть инфицированы: там нет боксов, оно не обеспечено необходимым оборудованием и препаратами, не имеет надлежащей изоляции и вентиляционной системы. А канализационная система санатория соединена с центральной канализацией поселка. Протестующие акцентируют внимание также на том, что вокруг здравницы находятся жилые дома, детские лагеря, базы отдыха.
Впрочем, председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, общаясь вечером с пикетчиками, сообщил, что санаторий для размещения эвакуированных из Китая будет полностью автономным, в том числе и канализация.
Также стало известно, что если у кого-то из эвакуированных из Уханя будет подозрение на коронавирус, срок пребывания в санатории других прибывших из Китая продлят.
«Если у кого-то окажется подозрение на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус», — сообщает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что украинцы, которые по результатам обсервации будут без симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также вернутся в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации, сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в соцсетях высмеивают и критикуют людей за нежелание принимать у себя на родине своих же граждан, которые чисто теоретически могут быть заражены коронавирусом.
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