Украина

Дело Шеремета: Антоненко продлили арест из-за того, что его не привезли в суд

Музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей. Такое решение принял Печерский районный суд Киева, отказав в удовлетворении ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения.

Апелляционная жалоба на арест Антоненко должна была быть рассмотрена 20 февраля, но из-за того, что подозреваемого не доставили в суд, ее рассмотрение перенесли на 2 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомним, 10 января Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

5 февраля Печерский суд Киева продлил до 4 апреля содержание его под стражей.

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест медсестре Яне Дугарь также до 4 апреля 2020 года. Срок содержания под стражей другой фигурантке дела — детскому хирургу Юлии Кузьменко продлили до 3 апреля 2020 года.

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