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Убийство Шеремета: Антоненко пожаловался на следователя и отказался давать показания
Подозреваемый в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, которого суд оставил под стражей до 4 апреля текущего года, обвинил следователя в искажении его слов и отказался отвечать на любые вопросы следствия.
Об этом говорится в письме музыканта, обнародованном в социальных сетях. В нем музыкант, в частности, пишет, что следователь исказил смысл его показаний в ходатайстве о продлении ареста: «Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано, является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня».
Антоненко также заявляет, что отвечал на все поставленные вопросы, однако теперь понимает, почему адвокаты советовали ему молчать. «Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможна только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе, предоставления адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста», — пишет музыкант и добавляет, что пока его требования не будут выполнены, он отказывается отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экспертиза, сделанная в 2016 году, показала, что мужчина, который закладывал взрывное устройство под автомобиль журналиста Павла Шеремета, ниже ростом, чем Андрей Антоненко
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