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Дело Шеремета: суд продлил арест доктора Кузьменко (видео)
Детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, продлили срок содержания под стражей на два месяца — до 3 апреля 2020 года.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд отказался изменить меру пресечения Кузьменко на домашний арест.
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