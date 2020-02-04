Дело Шеремета: суд продлил арест доктора Кузьменко (видео)

Украина

Детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, продлили срок содержания под стражей на два месяца — до 3 апреля 2020 года.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд отказался изменить меру пресечения Кузьменко на домашний арест.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter