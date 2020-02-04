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Украина

Дело Шеремета: суд продлил арест доктора Кузьменко (видео)

14:16 4 февраля 2020 41
Муж Юлии Кузьменко Киян
Инф. «ФАКТОВ»

Детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, продлили срок содержания под стражей на два месяца — до 3 апреля 2020 года.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд отказался изменить меру пресечения Кузьменко на домашний арест.

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