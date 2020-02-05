Дело Шеремета: суд принял новое решение по аресту Дугарь

Украина

Печерський районний суд Киева продлил ночной домашний арест медсестре Яне Дугарь, которая проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, до 4 апреля 2020 года.

Как сообщает «Громадське», ночной арест установлен с 20:00 до 7:00. Защита будет опротестовывать это решение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд, удовлетворив ходатайство обвинения, продлил срок содержания под стражей другой фигурантке дела — детскому хирургу Юлии Кузьменко. Ее оставили под арестом до 3 апреля 2020 года.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил что до передачи дела об убийстве Шеремета в суд нужно собрать дополнительные доказательства.

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