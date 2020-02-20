Украина

Дождь и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

Синоптики пообещали, что в конце февраля погода продемонстрирует характерные для этого месяца «качели» — переходы от оттепели к холоду. Между тем нынешний февраль установил уже шесть температурных рекордов. А в Киев с 10-го числа пришла метеорологическая весна.

Действительно ли в Украине в ближайшее время будет весенняя погода? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, погода будет изменчива.

- В ближайшие двое суток осадки возможны только на востоке, юго-востоке и западе Украины, а в Карпатах пройдет небольшой снег. Температура по ночам — около 0, днем — 2−8 градусов тепла, — говорит Наталья Голеня. — В воскресенье и понедельник атмосферные фронты с запада принесут умеренные осадки в большинство областей Украины, а порывы ветра местами будут достигать 15−20 метров в секунду. Температура мало изменится. На следующей неделе на западе, юге и местами в центре температура в некоторые дни может подняться до отметок плюс 10−13 градусов. В дальнейшем возможны погодные качели.

В пятницу, 21 февраля, мокрый снег с дождем накроет всю правобережную Украину, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе температура опустится до 2 градуса тепла, а на юге воздух прогреется до плюс 7 градусов.

В субботу, 22 февраля, мокрый снег с дождем ожидается в западных и восточных областях, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке — плюс 2, на западе и юге — 7 градусов тепла.

В воскресенье, 23 февраля, дожди «накроют» всю страну, а в Черниговской и Сумской, а также в западных областях возможен мокрый снег, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке ожидается всего плюс 2, а на западе потеплеет до 10 градусов тепла.

В понедельник, 24 февраля, дожди накроют всю страну, скорость ветра — около 12 метров в секунду. В Сумской области температура воздуха опустится до отметки плюс 2, а вот на юге он прогреется до 10 градусов тепла.

Во вторник, 25 февраля, будет сухо, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Сумской области — плюс 2, в Одесской области — до плюс 10.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, до конца зимы будут температурные качели. Снег может выпасть 27 и 28 февраля. А первая десятидневка марта будет морозной.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач пообещал, что в 20-х числах февраля в Украине будет нетипичная для конца зимы весенняя погода. «Правда, в последние дни февраля будут холодными, зима еще напомнит о себе. Начало марта ознаменуется сильными осадками и температурными качелями», — добавил Деркач.

Как писали «ФАКТЫ», в начале месяца харьковский сурок «предсказал», что зима задержится в Украине приблизительно до середины марта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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