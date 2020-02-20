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Общество и люди

Провокация в Одессе: от имени прихожан церкви раздают листовки с призывом не принимать эвакуированных из Китая

19:41 20 февраля 2020 122
Провокация в Одессе: от имени прихожан церкви раздают листовки с призывом не принимать эвакуированных из Китая
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 20 февраля, в центре Одессы, у Свято-Успенского собора УПЦ Московского патриархата по улице Преображенской, прохожим раздавали листовки с призывами против приема пассажиров самолета, на котором украинских граждан эвакуировали из Уханя.

«Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов», — обращались к одесситам от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора.

Пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора назвали раздачу листовок провокацией и выступили с официальным заявлением. В пресс-службе Одесской епархии УПЦ и приходской совет Свято-Успенского кафедрального собора Украинской православной церкви заявили о провокационном характере листовок, которые распространяются от имени общины собора. По их словам, в листовках приводится недостоверная информация, они способствуют распространению слухов и созданию паники, нагнетая таким образом общественное противостояние в связи с возвращением в наш город соотечественников из Китая.

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Напомним, в Полтавской области продолжаются протесты против размещения в Новых Санжарах украинцев, которых эвакуировали из Китая в связи с эпидемией коронавируса.

В Минздраве Украины пристыдили украинцев. Оказалось, что мы — единственная страна в мире, которая с таким негативом встретила своих граждан, эвакуированных из КНР.

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