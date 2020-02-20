Украина

Эвакуированные из Китая добрались до Новых Санжар: как их встречали (фото, видео)

Кажется, длительное и многострадальное путешествие украинцев из Уханя на родину закончилось.

Около 20:00 7 автобусов с эвакуированными в сопровождении колоны полицейских прибыли в Новые Санжары и заехали на территорию санатория, где они проведут ближайшие 14 дней в обсервации.

Последние метры дороги для этих невольных путешественников правоохранителям пришлось силой освобождать от пикетчиков.

Жители окрестных сел, узнав о том, что эвакуированные находятся в нескольких минутах езды от райцентра, подожгли шины на въезде в санаторий. Предварительно, один из местных жителей при этом получил травму.

При этом митингующие продолжали выкрикивать оскорбления в сторону полицейских и пытались забросать автобусы с перепуганными пассажирами (некоторые из них закрывали лица руками) камнями. Боковое стекло одного из автобусов таки разбили. Водители автобусов были в масках. Пикетирующие пока не расходятся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о провокации в Одессе. Там прохожим раздавали от имени церковной общины листовки с призывом протестовать против возвращения в Украину наших граждан из Уханя.

Напомним, поселковый совет Новых Санжар принял обращение к властям Украины, подчеркнув, что местная больница не готова для предоставления полноценной медицинской помощи больным коронавирусом.

Тем временем в посольстве Украины в КНР сообщили, что те украинцы, которых не взяли на борт самолета из-за повышенной температуры, совершенно здоровы. Похоже, медики просто перестраховались.

Видео, фото — интернет-издания «Коло» и «Полтавщина»

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