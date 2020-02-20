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Тонкие и никогда не рвутся: уникальный рецепт блинов на Масленицу от известного телеведущего
Известный кулинарный эксперт, ведущий шоу «Ранок з Україною» («Украина») Григорий Герман признается, что каждый год его семья с нетерпением ждет Масленицу. Ранее популярный ведущий поделился с «ФАКТАМИ» рецептом нежных и воздушных тыквенных панкейков.
— В этом году Масленица начинается 24 февраля и продлится до 1 марта, — рассказал «ФАКТАМ» Григорий. — Этого времени вполне хватит, чтобы получить вполне приличную порцию калорий. Но, по правде говоря, иногда стоит себя побаловать. В нашей семье блины любят все, поэтому к празднику начнем готовиться уже в ближайшие выходные дни. Я всегда пеку блины сам и по одному и тому же рецепту. Они получаются тоненькие и практически никогда не рвутся. Я называю их «Блины с гарантией».
Блины с гарантией от Григория Германа
Ингредиенты:
Молоко — 500 мл
Яйца — 5 штук
Мука — 5 столовых ложек
Крахмал — 1 столовая ложка
Топленое сливочное масло — 50 граммов
Соль
Сахар
Приготовление:
Смешиваем сухие ингредиенты (муку и крахмал). В жидкие ингредиенты (молоко и яйца) плюс сахар и соль, добавляем сухие ингредиенты, взбиваем миксером до однородности. Добавляем растопленное сливочное масло. Жарим на раскаленном растительном масле.
— Блины можно есть с медом, сметаной, вареньем — кому как нравится, — говорит Григорий. — В нашей семье очень любят начинку для блинов из тыквы. Приготовить ее очень просто.
Начинка из тыквы
Сырую тыкву очищаем от кожуры, нарезаем брусками, толщиной в 2−3 сантиметра и выкладываем на противень, сбрызгиваем оливковым маслом, слегка солим и запекаем в духовке до готовности.
В готовый блин заворачиваем кусочки печеной тыквы, добавляем несколько кусочков сыра фета и посыпаем тыквенными семечками. Приятного аппетита!
Ранее легкими рецептами теплых салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.
Напомним, известный телеведущий Григорий Герман раскрыл семейный рецепт простого постного блюда.
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