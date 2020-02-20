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Зоряна Скалецкая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая. Об этом глава Минздрава сообщила на своей странице в Facebook.
«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране», — написала Скалецкая.
Она отметила, что эвакуация была тщательно подготовлена, а в месте обязательной обсервации созданы безопасные условия, с учетом всех стандартов ВООЗ и практики стран, которые также осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.
Скалецкая призвала украинское общество пересмотреть свое отношение к людям, которые были сегодня эвакуированы из Китая.
«Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди — наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности, — отметила она. — То, что происходило сегодня, паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня поразили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас».
Глава Минздрава выразила надежду, что ее личное поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению. «Это необходимо нам всем», — подчеркнула она.
Скалецкая также поблагодарила «всех, кто работал над эвакуацией и особенно — экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно вызвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции».
В конце сообщения министр обратилась к своей дочери: «И еще хочу обратиться к дочери, которой завтра исполнится 10 лет. Дочка, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю!».
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