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Завтрак съешь сам: немецкие медики обнаружили, почему усиленный прием пищи утром помогает похудеть
Многие люди утром любят поспать подольше и в результате пропускают завтрак, хотя, как показали исследования немецких диетологов, этого делать ни в коем случае нельзя.
Дело в том, что после обильного завтрака человеческий организм тратит для собственного обогрева примерно в два раза больше энергии, чем после обеда с аналогичным числом калорий.
И это можно великолепно использовать для борьбы с ожирением и диабетом, пишут ученые в статье для Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
«Мы рекомендуем есть максимально плотный завтрак, а не обед как пациентам, страдающим от ожирения, так и здоровым людям. Это позволит им максимально снизить свой вес и предотвратить развитие метаболических расстройств», — прокомментировала работу Юлиана Рихтер, специалист из Любекского университета (Германия), чьи слова приводит пресс-служба журнала.
В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как особенности распорядка дня, а также температура окружающей среды и прочие «внешние» параметры, влияют на вероятность развития ожирения, диабета и прочих метаболических проблем. Если люди будут понимать это, то им будет легче избавиться от лишнего веса или защитить себя от развития инсулиновой невосприимчивости.
В частности, пять лет назад швейцарские исследователи обнаружили, что низкие температуры воздуха перестраивают работу микрофлоры кишечника мышей и приводят к формированию так называемого бурого жира, который не запасает, а сжигает лишние калории.
Рихтер и ее коллеги открыли еще одну подобную закономерность. Они наблюдали за тем, как много энергии вырабатывало тело 16 мужчин-добровольцев, дневной рацион которых состоял из легкого завтрака и плотного обеда или же обильного завтрака и низкокалорийного обеда. И в том, и в другом случае участники опытов употребляли равное количество пищи и находились в идентичных условиях.
Оказалось, что утром организм мужчин тратил примерно в 2,5 раза больше энергии на разогрев, чем днем, причем количество затраченных калорий напрямую зависело от того, насколько плотным был завтрак. Открытие этого, как надеются ученые, поможет человечеству сдержать распространение ожирения и диабета.
В общем, все больше доказательств в пользу поговорки «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что самый полезный завтрак, по мнению врачей, должен включать в себя яйца, овощи, цельнозерновые и молочные продукты.
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