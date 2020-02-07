Яичница с беконом улучшает выработку желчи: какой завтрак наиболее полезен

Здоровье и медицина

Зимние праздники позади, а организм, разбалованный вкусными блюдами, требует такой пищи и дальше. Как перестроить пищеварение на повседневное здоровое питание? Читайте также: Ограничивать себя в калориях не обязательно: ученые рассказали об эффекте прерывистого голодания

«Человек поправляется в основном не из-за жирных блюд, а из-за легких углеводов, содержащихся в мучных изделиях»

— Часто после праздников пациенты на приеме перечисляют, что ели и пили во время застолья, — рассказывает гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко. — Заметна обнадеживающая тенденция: люди стали готовить меньше, к тому же более легкие и изысканные блюда. Уделяют больше внимания подаче, сервировке стола. Во многих семьях из меню ушли холодец, многослойные салаты с майонезом и другие тяжелые блюда. На стол часто ставят фруктовую (ананас, мандарины, виноград) и сырную тарелки. Обычная мясная нарезка мало кого интересует, а вот кусочек запеченной индейки с персиком хочет попробовать каждый.

— Для многих любой зимний праздник немыслим без оливье.

— Если посмотреть на первоначальный вариант, то увидим, что у него мало общего с тем, что мы готовим сегодня. Французский повар Оливье, который придумал этот салат в середине ХIХ века, использовал раковые шейки (нам их заменяет… морковь), каперсы — теперь это зеленый горошек, телячий язык, вместо которого применяем в лучшем случае куриную грудку, а на худой конец — колбасу. Заправкой служил соус из дичи на основе рябчиков (у нас — майонез). Ломтики картофеля были для красоты, как и тонко нарезанные перепелиные яйца. Но посетители ресторана «Эрмитаж» (это в основном русская знать), которым впервые подали этот салат, решили все компоненты перемешать. Глубоко оскорбленный повар Оливье в следующий раз сам смешал все ингредиенты. Салат вызвал восторг.

— Мало кто хоть в будни, хоть в праздники может удержаться от сладостей. Какой десерт полезнее?

— В первую очередь фрукты, которые можно есть во время трапезы как промежуточный перекус или после нее. Тем, кто испытывает проблемы с пищеварением (возникает вздутие живота, тяжесть и дискомфорт), полезно запечь яблоки в духовке, нафаршировав их творогом с корицей, украсить звездочкой бадьяна. Такой десерт усваивается легче, чем цитрусовые, которые бывает трудновато переварить. Однозначно не стоит увлекаться сложными многоярусными тортами с масляным кремом и обилием нагрузочных компонентов. Лучше приготовить облегченные десерты — фруктовые желе, панна-котту.

Если ждете гостей, готовьте немного, чтобы не пришлось всей семьей доедать блюда два-три дня. Все, что содержит майонез и сметану, быстро портится. Может быть, больше еды лучше подавать порционно — в креманках, бокалах для мартини.

— Сегодня молодежь часто отказывается от любых видов хлеба. А старшие люди не мыслят еды без него. Кто прав?

— Хлеб, особенно черный, полезен: это источник витаминов группы В. Сегодня появились альтернативные привычным видам изделия — гречневый, отрубной, бездрожжевой хлеб. Но важно употреблять его в меру: позавтракать подсушенным тостом, взять кусочек к супу. Популярны крекисы — хлебцы из «взорванных» зерен, которые менее калорийны. Ведь человек поправляется в основном не из-за жирных блюд, а из-за легких углеводов, содержащихся в мучных изделиях. Особенно небезопасны для фигуры сдобные булочки, различные пирожные. Если нет сил отказаться от любимой выпечки, то можно обойтись без ужина или внепланово позаниматься в тренажерном зале, поплавать в бассейне.

«Еда на 80 процентов воспринимается по запаху»

— Какой завтрак наиболее полезен?

— Организм сам подскажет, что хочет: овсянку или глазунью. Это называется интуитивное питание. Но завтрак должен быть обязательно, даже если нет аппетита. Пусть и небольшой: чашка чая или кофе с молоком, кусочек твердого сыра. Это позволит не испытывать голода до второго завтрака или ланча. Идеальной утренней пищей для меня является яичница с беконом, которая обладает желчегонным действием. Но не все могут так плотно завтракать. Доверяйте интуиции и берите пример с детей: ребенка трудно заставить есть то, что ему не нравится.

— Дети любят вредную пищу: чипсы, сухарики, газировку. Как быть?

— Родителям важно показывать на своем примере, как питаться правильно. Культура питания, пищевые привычки и вкусы закладываются в детстве. Непозволительно взрослым за общим столом есть семгу с маслинами, а ребенку дать котлету с кашей. Или все должны есть кашу, или ребенку нужно дать кусочек семги. Пусть попробует, определяется: нравится или нет. Чем больше малыш будет знакомиться с новыми продуктами, тем лучше сформируются здоровые пищевые привычки.

— У многих людей есть «свои», то есть любимые, продукты, как и те, от которых они отказываются, например, печень. Почему так происходит?

— Первое впечатление о блюде откладывается в головном мозге. Человек смотрит на еду и понимает: есть не буду — не нравится. Может не помнить, когда впервые возникло неприятие, но это был случай, когда пищеварительная система этот продукт не переварила: возникли отрыжка, тошнота, рвота, понос.

По поводу печени, то она действительно пахнет специфически. Но куриную печень можно не жарить, а приготовить парфе. Вообще, печень — королева мясных продуктов. Она содержит витамины В6, В1, В12, огромное количество железа.

Еда на 80 процентов воспринимается по запаху. Обоняние гораздо тоньше, чем вкус. Роль вкусовых рецепторов не так велика, как принято считать. Это легко проверить: когда человек простужен и у него заложен нос, то он не ощущает запаха. Следовательно, нет аппетита, вся еда кажется безвкусной. Эта закономерность доказана исследованиями. Дегустаторам завязывали нос и глаза и давали на язык кусочек яблока, а затем лука. Все отвечали: это что-то хрустящее, наверное, фрукт или овощ. Как только освобождали от повязок, люди понимали, что ели. Так было и с кофе, который с закрытыми глазами и носом все идентифицировали как просто теплый напиток.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», несмотря на то, что в последние годы все больше людей отказываются от мяса, онколог Дэвид Агус, который лечил основателя компании AppleСтива Джобса, считает, что вегетарианство скорее опасно, чем полезно для организма.

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