Смертельно опасна для здоровья: родителей предупредили о новой детской "игре" (видео)

Мир

В мире периодически появляются игры, несущие опасность для здоровья или даже жизни детей.

Не стало исключением и новое опасное «развлечение», которое возникло в Израиле и уже успело распространиться во многих странах мира.

Из-за него уже десятки школьников получили смертельные травмы головы, пишет «Лента.ру».

Суть игры показана на родительских чатах в мессенджере WhatsApp: трое подростков становится рядом друг с другом — по центру обычно младший, ничего не подозревающий ребенок, по бокам — договорившиеся между собой подростки постарше.

Сначала прыгают два стоящие по бокам, призывая сделать это третьего.

Когда он «ведется» на призыв, стоящие по сторонам школьники подсекают среднему ноги, и тот падает на спину, ударяясь головой о пол.

Встревоженные родители предлагают показывать видео детям, и предупредить их об опасности такой игры, а также распространить сообщение в сети.

Издание напоминает, что в августе 2018 года власти Мексики предупредили родителей об опасности новой игры под названием Momo для подростков, которая распространялась через WhatsApp. Журналисты сравнили ее с игрой «Синий кит», которая получила распространение во многих странах и мотивировала подростков совершать самоубийства.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в украинских школах появилась опасная игра с удушением до смерти, которую назвали «собачий кайф».

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