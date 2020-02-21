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Неизвестная жена Шепелева: на ком был женат телеведущий до встречи с Жанной Фриске (фото)

Новость о том, что известный телеведущий Дмитрий Шепелев официально объявил об уходе с главного канала России подогрела волну интереса к бывшему мужу Жанны Фриске.

При этом пытливые фанаты раскопали, что до встречи с Жанной Фриске, с которым у Дмитрия Шепелева был яркий роман, телеведущий был однажды официально женат. Правда об этом периоде своей жизни экс-ведущий проекта «На самом деле» не любит рассказывать, пишет КП.

Тем не менее, журналисты выяснили, что первой и единственной женой Шепелева была 37-летняя Анна Старцева (Таболина), которая живет в Минске.

Оказалось, что Анна уже много лет счастлива во втором браке: ее муж Юрий когда-то был известным телеведущим, а теперь у него успешный бизнес. У пары двое детей: сын Миша и дочь Маша.

Таболина с Шепелевым не общается с тех самых пор, когда у него начался роман с Жанной. Анна рассказывает знакомым: «У меня сохранись хорошие отношения с мамой Димы, но мы не обсуждаем его личную жизнь».

Дмитрий и Анна познакомились в родном Минске на съемках одного из телепроектов, когда им было по 16 лет. Оба были ведущими, первое время отношения складывались, как сугубо рабочие. Спустя год Дима решился пригласить Аню на первое свидание. Встречались и строили отношения семь лет, потом поженились — 21 октября 2005 года у пары была обычная роспись в загсе, без аренды ресторанов и пышных торжеств.

Сразу после свадьбы Шепелев укатил работать на украинское ТВ — получил заманчивое предложение, от которого не смог отказаться. В Киеве у Дмитрия началась новая жизнь, он был востребован, по неподтвержденным слухам, у него начались новые отношения. Анна первое время страдала, переживала. Любовь не прошла испытания расстоянием и пара оформила развод в 2008-м году.

Причем инициатива якобы исходила от Анны: она встретила мужчину своей мечты, а так как отношения с Шепелевым были окончены, то попросила развод. Теперь Анна Таболина не устает повторять, что счастлива тому, что первый брак распался, ведь она смогла встретить настоящую любовь.

Напомним, что сейчас Дмитрий живет в гражданском браке с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой. Шепелев воспитывает сына Платона, которому весной исполнится 7 лет. А у Тулуповой дочь от предыдущих отношений. Официально Дмитрий и Екатерина пока не спешат регистрировать отношения: они решили пожениться, когда решатся на общего ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что преемником Дмитрия Шепелева в передаче на Первом канале стал актер Тимур Еремеев, который утверждал, что является внебрачным сыном знаменитого советского актера Спартака Мишулина.

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